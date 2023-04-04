Vào trưa ngày 4/4, ông Nguyễn Thanh Lịch - Trưởng phòng GDĐT quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đang cho tạm dừng hoạt động nhóm giữ trẻ Mặt Trời Nhỏ để làm rõ nguyên nhân cháu bé 2 tuổi tử vong sau khi được trông giữ tại đây.

Theo thông tin từ VTC News, vào trưa ngày 4/4, lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đã tạm dừng hoạt động nhóm giữ trẻ Mặt Trời Nhỏ (34 Hồ Sĩ Đống, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) sau xảy ra sự việc cháu bé gửi tại đây tím tái, đưa đi bệnh viện thì tử vong.

“Sáng nay, lãnh đạo Phòng Giáo dục quận đến thăm, động viên và chia sẻ với gia đình cháu bé. Nguyên nhân cụ thể thì sẽ chờ kết luận từ cơ quan công an”, lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Chi biết.

Nhóm giữ trẻ Mặt Trời Nhỏ - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào khoảng 8h ngày 3/4, chị T.T.Đ (trú tổ 9 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) gửi con là cháu L.T.T.K (SN 2021) đi trẻ tại nhóm giữ trẻ Mặt Trời Nhỏ (34 Hồ Sĩ Đống, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Đến 15h20 cùng ngày, sau giờ nghỉ trưa, cô giáo gọi nhưng không thấy cháu K dậy mà có biểu hiện tím tái nên đã gọi cha mẹ đến đón. Gia đình sau đó đưa cháu K đi cấp cứu tại Trung tâm y tế quận Liên Chiểu rồi chuyển viện qua Bệnh viện Phụ sản nhi nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo gia đình cháu K, khoảng 2-3 ngày trước đó, cháu K có sốt nhẹ vì mọc răng. Tuy nhiên, sáng thứ 2 trước khi đến lớp, cháu K không sốt, biểu hiện bình thường.

"Đơn vị đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện nhóm trẻ này đã tạm dừng hoạt động", lãnh Trưởng phòng GDĐT quận Liên Chiểu thông tin.

Tiếng khóc xé lòng của vợ tài xế tử vong trong vụ lật xe dưa ở Phú Yên: 'Sao anh đi bỏ em lại' Tài xế Hoàng Ngọc A. là 1 trong 4 nạn nhân tử nạn trong vụ lật xe chở dưa hấu tại Km 3+700, Tỉnh lộ 643 thuộc (thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-trong-vu-chau-be-tu-vong-bat-thuong-sau-khi-gui-nhom-tre-gia-inh-569348.html