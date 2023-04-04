Nằm trên giường bệnh với chi chít vết thương khắp cả người, anh Giang nhớ lại, khoảng 1h sáng ngày 3/4, anh cùng tài xế Hoàng Ngọc Anh điều khiển xe BKS 73H-009.42 lên huyện Sơn Hòa để nhận chở dưa thuê cho một người ở Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào sáng ngày 4/4, vừa tỉnh táo trở lại sau vụ lật xe tải chở dưa khiến 9 người thương vong trên địa bàn Phú Yên, anh Nguyễn Long Giang (SN 1990, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), tài phụ trên xe tải vẫn chưa hết hoảng hồn.

Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, sau khi gần đầy xe dưa, phương tiện này rời khỏi khu ruộng dưa. Lúc này trên xe chỉ có anh Giang, tài xế Anh và một người em gái của chủ hàng. Tuy nhiên sau đó, nhiều người bốc dưa thuê xin được theo xe để xuống QL1 đón xe về Bình Định do những người này không có phương tiện di chuyển.

Tài phụ Nguyễn Long Giang điều trị tại bệnh viện với chi chít vết thương - Ảnh: Báo Giao Thông

Lúc đầu tài xế Hoàng Ngọc Anh không cho đi, nhưng những người này liên tục xin xỏ nên tài xế đã đồng ý. Khi lên xe, anh Giang và một số người do thức xuyên đêm để bốc dưa nên vào ghế phía sau để nằm ngủ. Khi gần đến Km 3+700 Tỉnh lộ 643 thuộc (thôn Phú Long, xã An Mỹ) - đoạn vừa xuống dốc, anh Giang nghe tiếng tài xế Ngọc Anh la to "xe mất thắng". Lúc này, anh Giang giật mình tỉnh dậy thì thấy chiếc xe lao xuống dốc với tốc độ nhanh dần.

"Khi đó, do đoạn đường này quanh co nên anh Ngọc Anh cố gắng điều khiển xe theo ý mình, tránh được hai vách núi phía trên. Anh Ngọc Anh tiếp tục điều khiển xe cố tránh tông vào vách núi với hy vọng tìm được đường lánh nạn. Thắng xe lúc này đã tê liệt hoàn toàn, xe bắt đầu lao đi nhanh hơn. Được khoảng 1km, do không thấy đường lánh nạn, chiếc xe bắt đầu chao đảo, nghiêng hẳn qua một bên nên anh Ngọc Anh đã điều khiển xe tông vào vách núi. Bởi phía bên kia là vực sâu, nếu lao xuống đó thì con số thương vong chắc chắn sẽ còn khủng khiếp hơn", anh Giang kể lại.

Hiện trường ô tô tải lao vào vách núi, 4 người tử vong - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 9h ngày 3/4, xe tải biển số Quảng Bình do tài xế Hoàng Ngọc Anh lái chở dưa hấu ở Phú Yên đưa đi bán tại Hải Dương. Khi chạy trên đường ĐT 643, xã An Mỹ, huyện Tuy An, xe bị lật vào vách núi. Tai nạn khiến 4 người chết, 5 người bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu.

Theo dữ liệu đăng kiểm, xe tải gặp nạn sản xuất năm 2017, thời hạn sử dụng đến năm 2042. Trọng tải xe gần 18 tấn, kiểm định lần gần nhất hôm 31/10/2022, còn thời hạn đến 30/10/2023. Ô tô tải được phép chở hai người. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra tai nạn, cabin xe có 9 người là hai tài xế, em gái của chủ hàng và 6 người lao động hái dưa nhờ xe ra quốc lộ để về nhà.

Công an Phú Yên bước đầu nhận định, nguyên nhân khiến ô tô tải đâm vào vách núi là chở quá tải, khả năng hỏng phanh khi chạy vào đoạn đường cua gấp. Ngoài ra, cách hiện trường 100m từng xảy ra vụ tai nạn làm hai người chết hai tháng trước. Ở đoạn đường này, cơ quan chuyên môn đã lắp đặt các gờ giảm tốc, biển cảnh báo, song một số tài xế chưa chấp hành, dễ xảy ra tai nạn.