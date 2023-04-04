Trong giờ ra chơi, hai nam sinh lớp 6 ở Thừa Thiên- Huế xô xát nhau do mâu thuẫn. Sự việc khiến 1 nam sinh tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 4/4,Phòng GD&ĐT TP Huế (Thừa Thiên Huế), cho biết một học sinh lớp 6 trường THCS Lý Tự Trọng tử vong sau khi xảy ra xô xát với bạn tại trường.

Cụ thể, trong giờ ra chơi sáng cùng ngày, em N.Đ.T. (lớp 6/1) có xô xát với em H.V.G.B. Trong lúc xô xát thì B bị xô ngã và đập đầu vào bàn học dẫn đến chấn thương. Ngay sau đó, giáo viên của trường đã phát hiện sự việc và đưa B đến Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu. Tuy nhiên, B đã không qua khỏi.

Trường THCS Lý Tự Trọng nơi xảy ra sự việc đau lòng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Huế (Thừa Thiên-Huế) xác nhận, tại Trường THCS Lý Tự Trọng nằm trên địa bàn phường Phú Hậu (TP Huế) vừa xảy ra vụ xô xát giữa hai nam sinh khiến 1 em tử vong. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào lúc 9h10 cùng ngày.

Vào thời điểm trên, trong giờ ra chơi, hai học sinh của lớp 6/1 Trường THCS Lý Tự Trọng gồm H.V.G.B và H.V.T xảy ra mâu thuẫn. Sự việc xuất phát từ việc em B nhắc nhở em T về việc em T làm rơi vãi thức ăn xuống bàn học. Sau khi lời qua tiếng lại, giữa em T và em B xảy ra xô xát. Hậu quả, em B bị ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng đã tử vong vào trưa cùng ngày.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin em B tử vong, lãnh đạo Sở đã đến gia đình nam sinh này chia sẻ, thăm hỏi động viên người thân của em.

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