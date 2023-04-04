NÓNG: Công an Bình Dương thông tin chính thức về vụ giám đốc sát hại nữ kế toán

Xã hội 04/04/2023 16:09

Liên quan đến vụ án mạng giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ nhân viên kế toán tại Công ty TNHH Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) gây xôn xao dư luận, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin tiếp theo về vụ án.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 4/4, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế- xã hội quốc phòng- an ninh quý I-2023 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến nữ kế toán bị sát hại tại Công ty TNHH Vinh Nhuận (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

 

Theo Đại tá Trần Văn Chính, qua công tác điều tra ban đầu, công an xác định Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận là đối tượng gây án.

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Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án - Ảnh: VietNamNet

Công an Bình Dương đã triển khai các nghiệp vụ nhưng đối tượng đã bỏ trốn nên đã thông báo đến các địa phương truy tìm. Sau đó, Công an Bình Dương nắm được thông tin đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai nên đã phối hợp với Công an Gia Lai truy bắt đối tượng thành công.

Hiện, đối tượng đang bị tạm giữ và sắp tới công an sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử ly theo đúng quy định của pháp luật.

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 Hình ảnh camera ghi lại cảnh ẩu đã giữa giám đốc người nước ngoài và nữ kế toán - Ảnh: Báo Người Lao Động
NÓNG: Công an Bình Dương thông tin chính thức về vụ giám đốc sát hại nữ kế toán - Ảnh 3
Yang Zhong Wu tại thời điểm bị bắt giữ ở tỉnh Gia Lai - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 16 giờ 50 chiều 29/3, Công an phường Khánh Bình nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra tại Công ty TNHH Vinh Nhuận. Nạn nhân là chị Lý Thị Mai (SN 1993, quê Đồng Nai), kế toán của công ty.

Bước đầu nghi phạm được xác định là một người đàn ông tên Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp trong nhà vệ sinh của công ty, cách nạn nhân khoảng 2m là con dao còn dính máu. Một nhân chứng cho biết vào thời điểm phát hiện chị Mai tử vong thì giám đốc của công ty này đi rất nhanh từ khu vực nơi xảy ra án mạng rồi nhanh chóng lên ôtô bán tải màu trắng rời khỏi công ty.

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