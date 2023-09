Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 4/4, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế- xã hội quốc phòng- an ninh quý I-2023 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến nữ kế toán bị sát hại tại Công ty TNHH Vinh Nhuận (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).