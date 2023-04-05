Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, vào ngày 5/4, Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ cháy ở chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, quận 8) xảy ra vào tháng 3-2018 khiến 13 người tử vong.

Phiên tòa dự kiến từ ngày 5 đến ngày 10/4 do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự, TAND TPHCM làm chủ tọa. Để chuẩn bị cho phiên tòa, HĐXX đã triệu tập 642 người là bị hại, 70 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, 10 luật sư bào chữa cho 2 bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đơn vị liên quan.

Vụ án kéo dài hơn 5 năm mới được đưa ra xét xử là vì một số trường hợp chưa thỏa thuận được mức bồi thường về thiệt hại, bị hại đi nước ngoài... ảnh hưởng đến việc giám định tỷ lệ thương tật. Đến nay, đa số thiệt hại đã được chủ đầu tư và người bị hại thỏa thuận bồi thường. Một số yêu cầu bồi thường chưa thỏa thuận được sẽ được giải quyết trong quá trình xét xử.

Cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Theo thông tin từ Zing, dựa vào cáo trạng cho thấy, hàng tháng, ban quản lý chung cư Carina Plaza đều lập biên bản kiểm tra về PCCC theo quy định. Trong đó, bị cáo Tùng thay mặt Công ty Hùng Thanh ký xác nhận từ tháng 12/2016 - 4/2017. Tại các biên bản tự kiểm tra này, thể hiện: Bảng nội quy PCCC, bảng tiêu lệnh PCCC, hệ thống bơm PCCC, thì bơm điện hoạt động ở chế độ tay, bơm diesel không hoạt động, hệ thống báo cháy tự động không hoạt động, hệ thống chữa cháy tự động hoạt động ở chế độ tay, quạt điều áp thang bộ bị hư.

Bị cáo Tùng ký hợp đồng bảo dưỡng thiết bị PCCC, ký biên bản nghiệm thu với công ty bảo dưỡng PCCC. Trong biên bản ghi nhận hệ thống báo cháy, trung tâm báo cháy không hoạt động, đề xuất thay mới. Các hệ thống đầu báo khói, nút nhấn khẩn, còi báo cháy…, do hệ thống không chạy nên không biết tình trạng. Đề xuất chỉ kiểm tra được sau khi test trung tâm báo cháy.

Nhiều ôtô bị thiêu rụi sau vụ cháy - Ảnh: Zing

Nhà chức trách xác định bị cáo Tùng biết rõ về tình trạng không hoạt động của các hệ thống PCCC tại chung cư. Hơn nữa, việc hư hỏng hệ thống này chưa được thay thế, sửa chữa nhưng không triển khai sửa chữa, thay thế dẫn đến hệ thống PCCC không hoạt động khi phát sinh vụ cháy.

"Việc không trang bị đầy đủ phương tiện PCCC trước khi bàn giao chung cư cho Công ty CP dịch vụ địa ốc Sài Gòn (SEJCO) quản lý vận hành dẫn đến tòa nhà đã không đảm bảo yêu cầu về PCCC, cho đến thời gian rất dài cũng không sửa chữa, thay thế nên hành vi của bị cáo Tùng đã vi phạm quy định về PCCC", nội dung cáo trạng nêu.

Đối với bị cáo Tuấn, bị cáo là người được SEJCO bổ nhiệm, thay mặt công ty quản lý vận hành chung cư, bao gồm công tác PCCC, đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống tại chung cư. Bị cáo biết hệ thống PCCC tại chung cư bị tê liệt, chưa được sửa chữa, thay thế nhưng không báo cáo, kiến nghị Công ty Hùng Thanh khắc phục. Ngoài ra, cáo trạng cũng xác định Trưởng ban quản lý phải chịu trách nhiệm khi không thực hiện đóng cửa cầu thang bộ thoát hiểm PCCC.