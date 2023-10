Vào ngày 4/4, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã xác minh làm rõ vụ một người đàn ông bị ngã từ mái tôn nhà xưởng dẫn đến tử vong

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 4/4, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông tin chính thức về vụ việc 1 người đàn ông rơi từ mái nhà xuống đất tử vong. Nạn nhân được xác định là M.X.N (33 tuổi, quê Hà Tĩnh). Theo điều tra, chị Đ.T.H và T.X.H (cùng 35 tuổi, cùng ngụ quê Hà Tĩnh) là vợ chồng nhưng đã ly thân khoảng 2 năm.

Khoảng 12h ngày 2/4, anh H. đến phòng trọ vợ mình ở khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thành phố Dĩ An thì thấy N. đang ở đây. Sau đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Bị anh H. đuổi đánh nên N. bỏ chạy vào nhà 1 người dân gần đó và chạy lên sân thượng để trốn. Còn anh H. đuổi đến nơi thì không tìm thấy người đâu nên bỏ về.

Mái tôn nơi anh N. bị té ngã tử vong - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Cơ quan công an khám nghiệm điều tra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sau đó, anh N. trèo qua mái tôn xưởng gỗ của 1 công ty bên cạnh để đi xuống thì tấm tôn bị thủng khiến nạn nhân rơi trúng kệ máy khoan trong nhà xưởng dẫn đến đa chấn thương. Thấy vậy, mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an TP Dĩ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Theo Công an thành phố Dĩ An, qua điều tra, vụ việc chưa có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án.

