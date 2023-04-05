Sản phụ ở Nghệ An sinh ba cùng trứng hiếm gặp sau 8 năm khó có con

Vào ngày 5/4, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thông tin, vừa mổ đẻ thành công cho một sản phụ sinh ba cùng trứng.
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Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 5/4, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thông tin, vừa mổ đẻ thành công cho một sản phụ sinh ba cùng trứng. Theo đó, sản phụ T.L (sinh năm 1993, trú xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) mang thai lần đầu ở tuần thứ 35 vào viện với lý do vỡ ối.
Vì sản phụ mang tam thai nên để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu. Ca phẫu thuật thành công, 3 bé trai khỏe mạnh lần lượt chào đời. Hai bé có cân nặng 2,2kg và bé còn lại nặng 2kg. Hiện tại, sức khỏe của sản phụ và các con đều ổn định.
Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chị T. L kết hôn được 8 năm nhưng chưa có con. Năm 2022, chị thực hiện mang thai bằng phương pháp IVF tại Hà Nôi. Sau khi thai được 7 tuần, chị theo dõi thai tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.
Các bác sĩ tại Khoa Sản (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) trường hợp này là ca sinh ba vô cùng hiếm gặp. Bệnh nhân được thực hiện IVF chuyển 1 phôi đã phân chia để thành 3 thai. Tỉ lệ gặp những trường hợp này vô cùng hiếm, chiếm khoảng 1/200.000 ca sinh.
Trong quá trình mang thai sản phụ có thể gặp nhiều tai biến như truyền máu giữa các thai, thai phát triển không đồng đều dẫn đến bất tương xứng giữa các thai và có thể hỏng cả 3 thai. Bác sỹ khuyến cáo các sản phụ cần chọn những địa điểm, cơ sở y tế theo dõi và quản lý thai kỳ có chất lượng và uy tín để đảm bảo quá trình mang thai thuận lợi, phòng ngừa những tai biến có thể xảy ra.