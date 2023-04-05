Sức khỏe hiện tại của sản phụ 32 tuổi ở TP.HCM 'đẻ rớt' trong nhà tắm

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 5/4, lãnh đạo Bệnh viện quận 11 (TP.HCM) xác nhận nơi đây vừa tiếp nhận 2 mẹ con sản phụ (32 tuổi, quận 11, TP HCM) từ Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM chuyển đến trong đêm 4/4. Đáng lưu ý, sản phụ đẻ rớt con trong nhà tắm.

Đại diện Trạm Y tế phường 11 cho biết khi đến nhà, bé đang được mẹ ôm. Sau đó, ê-kip y, bác sĩ của trạm đã thực hiện cắt rốn, kiểm tra sinh hiệu, lau sạch, ủ ấm và hỗ trợ cho bé bú mẹ. Cả 2 mẹ con sức khỏe ổn định, bé gái nặng 3,5kg. Ngay sau đó, Trung tâm Cấp cứu 115 cũng có mặt và chuyển 2 mẹ con đến Bệnh viện quận 11 tiếp tục theo dõi. Hiện sức khỏe của mẹ và bé ổn định.

Trước khi được chuyển đến Bệnh viện quận 11, gia đình sản phụ đã gọi điện cho Trung tâm Cấp cứu 115; đồng thời chồng sản phụ chạy đến Trạm Y tế phường 1, quận 11 (cách nhà khoảng 500m) báo tin vợ đã sinh con tại nhà. Nhanh chóng, 4 người gồm 2 bác sĩ, nữ hộ sinh, dược sĩ của trạm nhanh chóng mang theo thuốc và những dụng cụ cần thiết đến nhà sản phụ cấp cứu.

Sản phụ có ngày dự sinh là 14/4 nhưng em bé ra sớm 10 ngày. Do không xác định được các cơn gò tử cung và cơn đau bụng nên sản phụ rặn theo quán tính và đẻ rớt.

Y sĩ Nguyễn Thị Thu ôm bé gái nặng 3,5kg trên đường đưa hai mẹ con đến bệnh viện - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, trước đó, vào trưa 4/4, tổng đài của Trung tâm cấp cứu 115 nhận được cuộc gọi đề nghị hỗ trợ xe cấp cứu tại một căn nhà thuộc quận 11, TP.HCM. Y sĩ Nguyễn Thị Thu và điều dưỡng Huỳnh Thị Thúy Loan lập tức lên đường làm nhiệm vụ.

Chị Phan Thị Ánh Nguyệt, nữ hộ sinh của Trạm Y tế phường 1, quận 11, TP.HCM cho biết, trưa 4/4, chồng của sản phụ chạy đến trạm báo tin vợ đã sinh con tại nhà. Ngay lập tức, 4 người gồm 2 bác sĩ, nữ hộ sinh, dược sĩ của trạm nhanh chóng mang theo thuốc và những dụng cụ cần thiết đến nhà sản phụ, cách trạm khoảng 500m.

“Chúng tôi đến thấy bé đang được mẹ ôm. Tôi trực tiếp cắt rốn cho bé, cho bé bú mẹ sớm. Cả hai mẹ con đều ổn định. Một lúc sau, các đồng nghiệp của Trung tâm Cấp cứu 11 có mặt”, chị Nguyệt nói. Đây cũng là lần đầu tiên trong 5 năm công tác, chị Nguyệt gặp một trường hợp sinh tại nhà.

Qua trao đổi, gia đình cho biết sản phụ đã sinh con trong phòng tắm. Đây là một bé gái, con thứ 3 của sản phụ sinh năm 1991.

“Tôi đến thấy mẹ đang áp bé lên ngực, bé phản xạ rất tốt”, chị Thu chia sẻ. Ngay lập tức, chị Thu và đồng nghiệp kiểm tra sinh hiệu, lau sạch, ủ ấm cho em bé, kẹp rốn và cắt dây rốn. Bé gái nặng 3,5kg được đưa ra ngoài an toàn.

Khi em bé đã ổn định, ê-kíp cấp cứu tiếp tục xử trí cho người mẹ. Sản phụ 32 tuổi khỏe mạnh, tỉnh táo, hợp tác tốt với nhân viên y tế. Hai mẹ con được chuyển đến Bệnh viện quận 11 theo dõi.