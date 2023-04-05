Liên quan đến vụ việc người đàn ông đâm tử vong vợ cũ ở Quảng Ngãi, cha của nạn nhân T.T.H.S (29 tuổi) không khỏi bàng hoàng thất thần sau khi nghe tin.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào chiều ngày 4/4, ông Tống Văn Thơ, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, cha ruột nữ nhân viên bán hàng bị đâm tử vong ở Quảng Ngãi vẫn chưa hết bàng hoàng khi con gái bị chồng cũ đâm tử vong.

Ông Thơ cho biết, nạn nhân bị chồng cũ xuống tay tàn ác, tử vong tại chỗ là T.T.H.S (29 tuổi, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) - con gái ruột của ông. Còn Võ Phi Hậu, quê tỉnh Bình Định, từng là con rể ông cũng chính là kẻ thủ ác.

Sau khi về chung một nhà và có một mụn con, hai vợ chồng thường xuyên lục đục, mâu thuẫn và không hạnh phúc nên đã li dị. Ông Thơ thất thần cho biết: “Sau khi chia tay con gái sống với tôi, còn người từng là con rể đi đâu tôi không biết. Nhưng cách đây mấy hôm, anh ta có đến nhà dọa đánh con gái tôi và uy hiếp gia đình. Hôm đó, tôi đi làm về kịp và hô hoán bà con nên nó bỏ đi. Tôi đã báo sự việc với Công an xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa. Ai ngờ lại xảy ra cơ sự này”.

Võ Phi Hậu từng là con rể ông cũng chính là kẻ thủ ác - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào trưa ngày 4/4, tại siêu thị mini Winmart (số 10, đường Nguyễn Thụy, TP Quảng Ngãi), người dân nghe tiếng la hét của các nhân viên bán hàng trong tiệm. Ngay sau đó, một người đàn ông đẩy cửa đi ra. Bên trong cửa hàng, chị S. nằm bất động trên nền nhà.

Nhiều người dân cho biết, khi sự việc bất ngờ xảy ra, bà con tiểu thương chợ Thu Lộ nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, thấy vết thương của nạn nhân quá nặng, liên tục chảy máu nên người dân dùng xe máy chở nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Dù bác sĩ đã cố gắng can thiệp nhưng bệnh nhân được xác định tử vong ngoại viện với rất nhiều vết thương trên cơ thể. Ngoài vết thương ở cổ, tay, sau gáy..., nặng nhất là vết cắt ở cổ làm đứt dây thanh quản.

Hiện tại, cơ quan công an tiếp tục điều tra và làm rõ.

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