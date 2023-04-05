Người đàn ông đâm vợ cũ tử vong ở Quảng Ngãi: Xót xa lời kể của cha nạn nhân

Xã hội 05/04/2023 11:27

Liên quan đến vụ việc người đàn ông đâm tử vong vợ cũ ở Quảng Ngãi, cha của nạn nhân T.T.H.S (29 tuổi) không khỏi bàng hoàng thất thần sau khi nghe tin.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào chiều ngày 4/4, ông Tống Văn Thơ, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, cha ruột nữ nhân viên bán hàng bị đâm tử vong ở Quảng Ngãi vẫn chưa hết bàng hoàng khi con gái bị chồng cũ đâm tử vong.

 

Ông Thơ cho biết, nạn nhân bị chồng cũ xuống tay tàn ác, tử vong tại chỗ là T.T.H.S (29 tuổi, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) - con gái ruột của ông. Còn Võ Phi Hậu, quê tỉnh Bình Định, từng là con rể ông cũng chính là kẻ thủ ác.

Sau khi về chung một nhà và có một mụn con, hai vợ chồng thường xuyên lục đục, mâu thuẫn và không hạnh phúc nên đã li dị. Ông Thơ thất thần cho biết: “Sau khi chia tay con gái sống với tôi, còn người từng là con rể đi đâu tôi không biết. Nhưng cách đây mấy hôm, anh ta có đến nhà dọa đánh con gái tôi và uy hiếp gia đình. Hôm đó, tôi đi làm về kịp và hô hoán bà con nên nó bỏ đi. Tôi đã báo sự việc với Công an xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa. Ai ngờ lại xảy ra cơ sự này”.

Người đàn ông đâm vợ cũ tử vong ở Quảng Ngãi: Xót xa lời kể của cha nạn nhân - Ảnh 1
Võ Phi Hậu từng là con rể ông cũng chính là kẻ thủ ác - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào trưa ngày 4/4, tại siêu thị mini Winmart (số 10, đường Nguyễn Thụy, TP Quảng Ngãi), người dân nghe tiếng la hét của các nhân viên bán hàng trong tiệm. Ngay sau đó, một người đàn ông đẩy cửa đi ra. Bên trong cửa hàng, chị S. nằm bất động trên nền nhà. 

Nhiều người dân cho biết, khi sự việc bất ngờ xảy ra, bà con tiểu thương chợ Thu Lộ nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, thấy vết thương của nạn nhân quá nặng, liên tục chảy máu nên người dân dùng xe máy chở nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Dù bác sĩ đã cố gắng can thiệp nhưng bệnh nhân được xác định tử vong ngoại viện với rất nhiều vết thương trên cơ thể. Ngoài vết thương ở cổ, tay, sau gáy..., nặng nhất là vết cắt ở cổ làm đứt dây thanh quản.

Hiện tại, cơ quan công an tiếp tục điều tra và làm rõ.

Sức khỏe hiện tại của sản phụ 32 tuổi ở TP.HCM 'đẻ rớt' trong nhà tắm

Sức khỏe hiện tại của sản phụ 32 tuổi ở TP.HCM 'đẻ rớt' trong nhà tắm

Lãnh đạo Bệnh viện quận 11 (TP.HCM) xác nhận nơi đây vừa tiếp nhận 2 mẹ con sản phụ (32 tuổi) từ Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM chuyển đến trong đêm 4/4.

Xem thêm
Từ khóa:   Người đàn ông đâm vợ cũ tử vong ở Quảng Ngãi tin moi tin 24h tin nóng

TIN MỚI NHẤT

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt