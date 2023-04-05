Thực trạng giáo viên lạm dụng quyền lực 'tố' học sinh trên TikTok: Tiết lộ hình ảnh, thông tin học sinh lên mạng

Xã hội 05/04/2023 12:39

Dạo gần đây, nhiều người bức xúc trước hành động giáo viên tiết lộ thông tin gia đình học sinh, quay hình ảnh các em khi chưa được phép, thậm chí còn tranh thủ quảng cáo bán hàng từ những video của học sinh.

Theo thông tin từ Zing, những video thể hiện quyền lực do giáo viên đăng tải thu hút hàng nghìn cho đến cả triệu lượt xem. Nhiều giáo viên có vẻ ngoài khá ưa nhìn nên thường xuyên nhận được những bình luận quấy rối, trêu chọc từ người xem, hoặc các bình luận đùa cợt “em sợ quá cô ơi”. Mặt khác, một số người đặt câu hỏi vì sao trong giờ học, giáo viên vẫn có thời gian quay TikTok.

Những lời chỉ trích không dừng lại ở việc giáo viên khoe uy quyền hay quay TikTok trong lớp. Cộng đồng mạng từng phản ứng tiêu cực khi giáo viên chia sẻ hình ảnh, thông tin của trẻ lên TikTok mà chưa có sự cho phép của gia đình học sinh.

Thực trạng giáo viên lạm dụng quyền lực 'tố' học sinh trên TikTok: Tiết lộ hình ảnh, thông tin học sinh lên mạng - Ảnh 1
Giáo viên tiết lộ thông tin gia đình học sinh, quay hình ảnh các em khi chưa được phép, thậm chí còn tranh thủ quảng cáo bán hàng từ những video của học sinh - Ảnh: Zing

Trường hợp điển hình nhất là cô giáo Tâm Trần, chủ tài khoản TikTok @vinh_hy_ho. Cuối tháng 12/2022, cô giáo này chia sẻ một video, diễn cảnh “cô bị áp lực, dạy không nổi”. Lý do cô áp lực là lớp do cô phụ trách có học sinh là con hiệu trưởng, con thư ký hội đồng trường, con của đại gia bất động sản, con của công an, con của phó chánh án Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh…

Khi quay clip này, cô giáo Tâm đi một vòng quanh lớp, dí sát camera vào từng học sinh rồi liệt kê em này là con của ai. Các học sinh khi bị cô giáo chỉ mặt, gọi tên đều ngượng ngùng, thậm chí một em đã cố che mặt nhưng cô giáo này vẫn bắt học sinh để lộ mặt để cô quay clip. “Bỏ quạt xuống, bỏ quạt xuống cho mọi người thấy mặt đi con. Nhỏ này biết gì không, con hiệu trưởng”. Dù bị cô giáo bắt bỏ quạt xuống, học sinh này vẫn không làm theo, thậm chí phải cúi mặt xuống.

Video này của cô Tâm Trần thu về hơn 3,8 triệu lượt xem. Nhưng trái với sự “viral” trên TikTok, cô giáo này lại bị dân mạng chỉ trích đến mức phải tắt bình luận. Cô Tâm tắt bình luận, dân mạng lại đăng video lên các nền tảng khác và tiếp tục chỉ trích.

Thực trạng giáo viên lạm dụng quyền lực 'tố' học sinh trên TikTok: Tiết lộ hình ảnh, thông tin học sinh lên mạng - Ảnh 2
Cô giáo này chia sẻ một video, diễn cảnh “cô bị áp lực, dạy không nổi” - Ảnh: Zing

Bên cạnh đó, hành động này còn "vô tình" khiến giáo viên tiết lộ thông tin gia đình học sinh, quay hình ảnh các em khi chưa được phép hoặc tranh thủ quảng cáo bán hàng từ những video của học sinh. Trong khi đó, luật pháp đã có quy định để bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Cụ thể, Khoản 11, Điều 6 của Luật Trẻ em 2016 nghiêm cấm hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em.

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 36 trong Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ cũng nêu rõ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng và cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên; có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin của trẻ em.

Khoản 2 Điều 36 trong nghị định này cũng nhấn mạnh cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng phải sử dụng các biện pháp, công cụ bảo đảm an toàn về thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em, các thông điệp cảnh báo nguy cơ khi trẻ em cung cấp, thay đổi thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.

Dù pháp luật đã quy định rõ về việc sử dụng hình ảnh cá nhân của trẻ em, nhiều giáo viên vẫn bất chấp đăng hình ảnh của học sinh lên TikTok để câu like, câu view.

Thực trạng giáo viên lạm dụng quyền lực 'tố' học sinh trên TikTok: Tiết lộ hình ảnh, thông tin học sinh lên mạng - Ảnh 3
Thanh tra toàn diện Tiktok tại Việt Nam bắt đầu từ tháng 5/2023 - Ảnh: Internet

Một giáo viên sở hữu tài khoản TikTok @zaly436 từng đăng video quay lén học sinh kèm caption ẩn ý: “Cô đi dạy đã áp lực lắm rồi, giờ lại còn áp lực hơn”. Video này ghi lại cảnh một bé trai và một bé gái mẫu giáo chơi đùa, ôm hôn nhau.

Không chỉ đăng video quay lén học sinh, TikToker này còn tranh thủ trong giờ dạy ở trường mầm non để quay clip học sinh vui chơi. Camera đặt sát khu vực trẻ ngồi chơi nên nhiều bé bị lộ mặt trong video mà không hề hay biết.

Tương tự, cô giáo tên Linh sở hữu tài khoản TikTok @colinh_maylangthang cũng thường xuyên đăng tải clip của học sinh lên trang cá nhân. Vì là giáo viên tiểu học, cô giáo này thường đăng clip lúc học sinh đang học bài, viết bảng hay thậm chí là clip lúc học sinh bị phạt hoặc lên bảng hỏi bài cô. Đa phần cô giáo Linh quay video trong giờ học. Thậm chí nhiều lúc học sinh đang chăm chú luyện chữ, cô cũng dí camera vào sát vở của trẻ để quay clip đăng lên TikTok, tranh thủ quảng cáo "bút cô Linh có bán".

Trước đó, vào ngày 4/4, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Cục Phát Thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT  sẽ thanh tra toàn diện mạng xã hội TikTok tại Việt Nam do nền tảng này đã xuất hiện nhiều nội dung xấu độc, phản cảm, thông tin sai sự thật, mê tín dị đoan…

Việc thanh tra dự kiến sẽ bắt đầu tiến hành từ tháng 5, nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của nền tảng này trong quá trình hoạt động, kinh doanh tại Việt Nam. Nếu phát hiện sai phạm, Bộ TT&TT sẽ xử lý nghiêm; đồng thời sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng nhiều giải pháp mạnh tay, triệt để.

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