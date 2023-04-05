Nhân chứng kinh hãi kể lại phút người đàn ông bị chém lìa tay ở Hà Nội

Xã hội 05/04/2023 14:57

Sự việc người đàn ông bị nhóm đối tượng dùng hung khí chém lìa tay trong một con ngõ nhỏ tại thôn Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội) thu hút được sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, người dân sinh sống tại ngõ 97, đường Hoa Thám, thôn Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc ông N.H.M bị một nhóm đối tượng chém lìa cánh tay. Từ đầu đến cuối ngõ, câu chuyện của người dân chủ yếu xoay quanh vụ việc này.

 

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 phút ngày 3/4. Thời điểm trên, có 6 thanh niên cầm dao đi trên 3 xe máy không biển số đến ngõ 97 để tìm ông M. Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó xông vào ẩu đả. Thấy nhóm thanh niên cầm dao dọa nạt nên ông M. cầm xẻng để phòng vệ. Khi bị nhóm đối tượng lao vào tấn công, ông M. lùi lại và bị ngã. Thấy vậy, 4 đối tượng xông đến chém nhiều nhát vào tay ông M. Hậu quả khiến phần dưới cánh tay phải ông M. dập nát, đứt lìa. Phần trên cánh tay, khu vực giáp với nách cũng bị chém trọng thương.

Bà Y. (ngõ 97, đường Hoa Thám, thôn Độc Lập) cho biết, sự việc xảy ra rất nhanh. Các đối tượng sau khi chém ông M. đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo bà Y., bà không biết mối quan hệ của ông M. và các đối tượng thế nào, sự việc diễn ra nghe nói nguyên nhân có liên quan đến việc vay nợ. Tuy nhiên, bà này khẳng định, ông M. ở địa phương là người hiền lành, sống chan hòa với bà con lối xóm, xưa nay chưa có điều tiếng gì.

Trong khi đó, anh T (ngõ 97, đường Hoa Thám, thôn Độc Lập) cho biết, các đối tượng chém ông M. rất manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm và ra tay rất nhanh. Tất cả sự việc đều được người dân trong ngõ chứng kiến, camera an ninh ghi lại.

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Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc ông M. bị nhóm đối tượng chém lìa tay - Ảnh: Báo Dân Việt

Sáng cùng ngày, bà N.T.H (vợ ông M) cho biết, chồng mình đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Các bác sĩ đã tiến hành nối cánh tay. Tuy nhiên, theo bác sĩ, cơ hội để tay hoạt động lại bình thường chỉ khoảng 15 đến 30%.

 

Theo bà H., trước đó vào đêm 2/3, đã có khoảng 20 đối tượng cầm theo hung khí đi trên nhiều xe máy đến đập cửa tìm chồng mình. Thấy vậy, bà H., khóa trái cửa không cho chồng ra ngoài nên các đối tượng đã rời đi. Đến chiều ngày hôm sau, các đối tượng lại tìm đến và xảy ra sự việc.

"Sáng 5/4, có một số cán bộ công an đến viện làm việc nhưng phải nghỉ giữa chừng vì sức khỏe chồng tôi yếu. Tôi mong cơ quan chức năng nhanh chóng bắt được các đối tượng và xử lý nghiêm hành vi chém lìa cánh tay của chồng tôi", bà H. thông tin.

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Sau khi bị chém lìa tay, ông M. được mọi người đưa đi cấp cứu - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trương Anh Kiệt (18 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. 

Qua điều tra ban đầu, nghi phạm Kiệt và nhóm của N.K.L. (15 tuổi, ngụ cùng địa phương) xảy ra mâu thuẫn. Nghi phạm Kiệt nhắn tin rủ Huỳnh Hải Dương (18 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm của L. 

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Nghi phạm Trương Anh Kiệt - Ảnh: VietNamNet

Chiều 3/4, Kiệt gặp Dương và hai người bạn, rồi cả nhóm mang theo dao tự chế đi kiếm nhóm của L. để “nói chuyện”.  Khi đến đường Phạm Ngũ Lão, khóm Đông Thịnh 2, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, nhóm của Kiệt phát hiện L. và một thanh niên đi trên xe máy. Kiệt và Dương cầm dao tự chế lao đến chém đứt gần lìa bàn tay trái của L. rồi cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. L. được mọi người đưa đi cấp cứu.  Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 4/4, lực lượng hình sự Công an TP Long Xuyên bắt giữ được Kiệt, còn Dương đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Hiện tại, Công an TP Long Xuyên đang truy xét nghi can Dương để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. 

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