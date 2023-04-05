Vụ tài xế tông công an phường trọng thương ở Hà Nội: Nghi phạm vừa ra tù và có 3 tiền án, tiền sự

Xã hội 05/04/2023 13:54

Tài xế điều khiển ôtô bỏ chạy sau khi hất văng một cán bộ Công an phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội lên nắp capo

Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết tài xế điều khiển xe ôtô đi vào đường cấm theo giờ nên gây tắc cục bộ tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Ngay sau đó, khi lượng chức năng đến xử lý, tài xế bất ngờ điều khiển ôtô hất văng một cán bộ công an lên nắp capo. Hậu quả khiến cán bộ công an phường Hạ Định bị thương nghiêm trọng phải đưa đi cấp cứu.

Thông tin từ Công an quận Thanh Xuân cho biết đơn vị đang truy tìm tài xế tông cảnh sát, hất văng lên nắp capo ở phường Hạ Đình.

Vụ tài xế tông công an phường trọng thương ở Hà Nội: Nghi phạm vừa ra tù và có 3 tiền án, tiền sự - Ảnh 1
Nam cán bộ công an bị thương sau va chạm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Mới đây nhất thông tin từ báo Giao Thông cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc tổ công tác đã tổ chức truy đuổi và dừng được phương tiện để kiểm tra.

Người điều khiển xe máy được xác định là N.T.T (36 tuổi, trú tổ 29, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Trong quá trình làm việc, nhận thấy đối tượng có biểu hiện của việc sử dụng trái phép chất ma túy nên Tổ công tác mời về trụ sở Công an quận Liên Chiểu, phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra.

Vụ tài xế tông công an phường trọng thương ở Hà Nội: Nghi phạm vừa ra tù và có 3 tiền án, tiền sự - Ảnh 2
Đối tượng T. tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Giao Thông

Kết quả, đối tượng T. dương tính với chất ma túy.

Theo cơ quan công an, đối tượng T. vừa ra tù 6 tháng và đã có 3 tiền án, tiền sự về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích.

Hiện, Công an quận Liên Chiểu đã lập biên bản, hồ sơ ban đầu để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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