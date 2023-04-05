Kinh hoàng: Người phụ nữ đang bán hàng thì bất ngờ bị chồng cũ xông vào sát hại

Xã hội 05/04/2023 10:07

Người phụ nữ ở Quảng Ngãi đang bán hàng thì bất ngờ bị chồng cũ xông vào sát hại.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào khoảng 13h ngày 4/4, người dân sống gần cửa hàng W. (ở đường Nguyễn Thụy, TP Quảng Ngãi) nghe tiếng kêu la thất thanh. Khi đến nơi, nhiều người thấy một phụ nữ nằm bất động, trên người có nhiều vết thương. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Kinh hoàng: Người phụ nữ đang bán hàng thì bất ngờ bị chồng cũ xông vào sát hại - Ảnh 1
Hình ảnh nghi phạm trước khi ra tay sát hại chị S. Ảnh chụp màn hình clip

Nạn nhân được xác định là chị T.T.H.S. (29 tuổi, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Nghi phạm ra tay sát hại chị S. là Võ Phi Hậu (30 tuổi, tỉnh Bình Định).

Thông tin ban đầu, sau khi kết hôn, Hậu và vợ cũ từng sinh sống tại tỉnh Bình Định. Cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nên cả 2 thuận tình ly hôn. Sau ly hôn, chị S. về nhà cha mẹ tại huyện Tư Nghĩa sinh sống và xin vào làm việc tại cửa hàng này làm việc.

Kinh hoàng: Người phụ nữ đang bán hàng thì bất ngờ bị chồng cũ xông vào sát hại - Ảnh 2
Võ Phi Hậu bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: Báo Dân Trí

Thông tin từ báo Dân Trí cho biết thêm thời gian qua, Hậu muốn nối lại tình cảm với chị S. nhưng bị từ chối. Tức giận, Hậu nhiều lần gọi điện dọa giết chị S. và gia đình. Cảm thấy lo sợ, chị S. đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Kinh hoàng: Người phụ nữ đang bán hàng thì bất ngờ bị chồng cũ xông vào sát hại - Ảnh 3
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Ngày 4/4, Hậu điều khiển xe máy đến cửa hàng nơi chị S. đang làm việc để theo dõi. Khi thấy cửa hàng vắng khách, Hậu cầm dao lao vào cửa hàng đâm nhiều nhát vào người chị S. rồi tẩu thoát.

Sau khi gây án, Hậu bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 14 giờ cùng ngày, Hậu bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ (TP Quảng Ngãi).

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