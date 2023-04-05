Rợn người trước đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bị chém lìa tay ở Hà Nội

Xã hội 05/04/2023 08:03

Sau khi xảy ra xô xát, người đàn ông ở Hoài Đức (Hà Nội) bị nhóm bốn người xông vào chém lìa tay phải.

Theo thông tin từ báo Dân Việt vào ngày 4/4, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ người đàn ông ở thôn Độc Lập, xã La Phù bị chém lìa tay. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 3/4. Nạn nhân là anh N.H.M. (trú tại thôn Độc Lập, xã La Phù).

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Nạn nhân mang vào bệnh viện trong tình trạng mất nhiều máu - Ảnh: Báo Dân Việt

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông bị nhóm người dùng dao chém trọng thương. Theo nội dung đoạn clip, nhóm khoảng bốn người bịt khẩu trang, đội mũ, trùm kín đầu, cầm theo dao xô xát với một người đàn ông cầm xẻng.

Rợn người trước đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bị chém lìa tay ở Hà Nội - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết thêm khi người đàn ông cầm xẻng lùi lại và bị ngã, 4 người trong nhóm còn lại xông vào chém tới tấp khiến nạn nhân bị đứt lìa cánh tay.

Sau đó, nhóm 4 người nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn nạn nhân được những người xung quanh đưa đi cấp cứu.

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