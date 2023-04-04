Sau 5 ngày bỏ nhà ra đi, thi thể nam sinh lớp 10 của trường chuyên ở Hòa Bình được tìm thấy trên sông Đà.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống vào ngày 4/4, thông tin từ thầy Bùi Văn Đường - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (tỉnh Hòa Bình) cho biết, sau nhiều ngày mất tích, lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể nam sinh P.L (SN 2007, phường Thống Nhất, TP Hoà Bình).

Theo thầy Bùi Văn Đường, L là học sinh lớp 10 chuyên Toán của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ.

"Qua nhận xét của giáo viên chủ nhiệm và các bạn cùng lớp thì em L khá hiền lành và có phần nhút nhát. Trước khi xảy ra sự việc, tâm lý vẫn rất bình thường, không có bất cứ dấu hiệu trầm cảm hay tiêu cực nào", đại diện nhà trường thông tin thêm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó như báo Lao Động đã thông tin, gia đình cho biết nam sinh này bỏ nhà đi vào khoảng 3h sáng ngày 31/3. Ngay sau đó, gia đình đã thông báo với nhà trường và các cơ quan chức năng để tìm kiếm.

Theo kiểm tra camera an ninh của các hộ dân cho thấy nam sinh đi đến đầu cầu Hoà Bình thì mất dấu vết.

“Theo nhận xét của giáo viên chủ nhiệm và các bạn cùng lớp, em P.L ở lớp khá hiền lành và có phần nhút nhát. Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự việc, tâm lý vẫn rất bình thường, không có bất cứ dấu hiệu trầm cảm hay tiêu cực nào” - đại diện nhà trường thông tin thêm.

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