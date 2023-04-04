Một bé trai 15 tháng tuổi tại Đà Nẵng được cô giáo phát hiện đã tím tái sau giấc ngủ trưa tại nhóm trẻ mầm non.

Theo thông tin từ báo VTC News, lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết trên địa bàn xảy ra vụ cháu bé chết bất thường sau khi gửi tại nhóm trẻ gia đình.

“Sự việc xảy ra trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam, chúng tôi đã nắm thông tin ban đầu, đang chờ kết luận của cơ quan chuyên môn và sẽ có thông báo”, vị lãnh đạo cho biết.

Thông tin ban đầu, 8h ngày 3/4, chị Trương Thị Đ. (trú tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) gởi con là cháu L.T.T.K tại nhóm giữ trẻ Mặt Trời Nhỏ (34 Hồ Sĩ Đống, phường Hòa Hiệp Nam).

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, sau giấc ngủ trưa, cô giáo gọi K. nhưng không thấy cháu dậy. Thấy K. có biểu hiện tím tái nên cô giáo gọi cha mẹ bé đến đón.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm gia đình sau đó đưa K. đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu rồi chuyển qua Bệnh viện Phụ sản nhi nhưng bé đã tử vong.

Đến sáng 4/4, người nhà đã nhận thi thể bé K. về để lo hậu sự. Gia đình K. cho biết khoảng 2-3 ngày trước đó, bé sốt nhẹ vì mọc răng. Tuy nhiên, sáng thứ 2 trước khi đến lớp, cháu không sốt, biểu hiện bình thường.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an quận Liên Chiểu phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.

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