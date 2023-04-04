Tai nạn kinh hoàng, 3 người văng ra khỏi ô tô, 1 người tử vong tại chỗ

Xã hội 04/04/2023 10:06

Trên Quốc lộ 21B qua Nam Định vừa xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người văng ra khỏi xe, 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào sáng 4/4, một lãnh đạo xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định xác nhận trên tuyến Quốc lộ 21B qua địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 3 người văng ra khỏi xe, 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 3/4, trên Quốc lộ 21B, đoạn qua địa bàn xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Tai nạn kinh hoàng, 3 người văng ra khỏi ô tô, 1 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Vào thời điểm trên, chiếc ôtô 7 chỗ chạy tốc độ cao lưu thông hướng từ TP Nam Định đi tỉnh Hà Nam, khi đến đoạn đường thuộc địa bàn xã Mỹ Tiến bất ngờ tông vào dải phân cách cứng. Cú tông mạnh khiến chiếc xe lăn nhiều vòng, vượt qua dải phân cách sang làn đường đối diện và chỉ dừng lại khi chạm vào vỉa hè và cột đèn đường.

Thông tin từ báo Công Thương cho biết vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã làm 3 người trong xe ô tô (cả tài xế, chưa rõ danh tính) văng ra khỏi xe, nằm bất động trên đường. Vị trí xe ô tô gặp nạn ban đầu đến điểm xe dừng lại khoảng hơn 30 m.

Các nạn nhân đã được người dân và lực lượng chức năng tỉnh Nam Định hỗ trợ đưa tới bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên đã có 1 người tử vong do bị thương quá nặng, 2 người còn lại bị thương.

Nhiều người có mặt tại hiện trường cho rằng, có thể 3 người trong ô tô đã không thắt dây an toàn trước khi gặp nạn.

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