Nguyên nhân chính gây ra vụ ôtô chở dưa hấu lật ở Phú Yên: Xe tải mất phanh khi lao dốc

Theo thông tin từ Zing vào tối 3/4, đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho hay cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ xe tải chở dưa lật vào vách núi trên tuyến Tỉnh lộ 643 đoạn qua xã An Mỹ, huyện Tuy An khiến bốn người chết, năm người bị thương vào sáng cùng ngày.

"Khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai các nhân chứng, chúng tôi nhận định nhiều khả năng xe tải chở dưa hấu bị tuột phanh, tài xế mất lái khi đang đổ dốc và chạy đến đoạn cua gấp khiến phương tiện lật vào vách núi", đại tá Tuấn nói.