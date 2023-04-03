Liên quan đến vụ nam thanh niên đuối nước mất tích ở Bình Dương, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Trước đó theo thông tin từ báo Lao Động cho biết vào khoảng 16h chiều nay (3/4), có 4 trẻ em đứng chơi tại khu vực Cầu Quay (phường An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Tuy nhiên, một bé trai trong số đó không may bị nước cuốn xuống ống cống mất tích.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngay khi phát hiện sự việc bé trai mất tích, người dân địa phương đã trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm ngay sau khi nhận tin báo từ người dân, lực lượng cứu nạn, cứu hộ được điều đến hiện trường. Sau khoảng một giờ tìm kiếm, người nhái tìm thấy thi thể bé trai chìm dưới ống cống.

Hiện tại, thi thể bé trai được đưa về nhà xác để chờ người thân đến làm thủ tục bàn giao.

Bình Dương: Đi bơi cùng bạn, nam thanh niên đuối nước mất tích Mới đây vào ngày 3/4, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tăng cường lực tìm kiếm thiếu niên đuối nước mất tích khi đi tắm ở rạch cùng các bạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nam-thanh-nien-uoi-nuoc-mat-tich-o-binh-duong-khong-co-phep-mau-xay-ra-thi-the-nan-nhan-a-uoc-tim-thay-569183.html