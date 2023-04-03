Liên quan đến vụ nổ gara ở Nghệ An khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương nặng, vợ chồng Hồ Trọng Nhâm cho biết không thể kìm được những giọt nước mắt khi nhìn các con trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trong bệnh viện khuôn mặt bơ phờ, nhợt nhạt sau một đêm cùng các con chiến đấu "sinh tử" trong phòng phẫu thuật ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, anh Hồ Trọng Nhâm vẫn chưa thể tin, chỉ trong một tích tắc, các con của anh vốn khỏe mạnh, hoạt bát đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. “Chiều hôm qua (2/4), vợ chồng tôi đi qua nhà người thân sửa soạn lễ ăn hỏi cho người em. Trước khi đi, tôi đã dặn các con ở nhà chơi ngoan, tắm rửa rồi lát nữa về đón. Nhưng không ngờ, ba anh em lại lấy xe đạp và tự đạp đi. Khi đi ngang qua gara sửa chữa ô tô Lê Hiển thì không may gặp nạn. Lúc tôi chạy về thì chỉ thấy các con nằm dưới đất…”, anh Nhâm nhớ lại.

Vợ chồng anh Hồ Trọng Nhâm đau đớn khi các con gặp nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong Vụ nổ kinh hoàng ở gara sửa chữa ô tô Lê Hiển chiều 2/4 tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu đã làm 2 người chết, 4 người bị thương nặng, trong đó có 3 người con của anh Nhâm. Các cháu gồm Hồ Trọng Nhật (SN 2009), Hồ Trọng Anh Đức (SN 2013) và Hồ Thị Khánh Vy (SN 2015). Trong lúc qua đường, cả ba không may gặp nạn. “Hai cháu Vy và Đức được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vy bị thương nặng ở hai tay, hai chân. Riêng cánh tay phải bị dập nát, phải cắt bỏ. Bàn tay trái bị nát hai ngón, ngón áp út phải tháo 1 khớp. Hiện cháu đang hôn mê. Cháu Đức cũng bị thương nặng, mắt phải cũng bị ảnh hưởng… Còn cháu Nhật đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quang Thành ở huyện Quỳnh Lưu”, anh Nhâm chia sẻ.

Anh Nhâm cho biết, anh và vợ là chị Lê Thị Hòa (SN 1980) có với nhau 4 người con. Nguồn thu nhập đến từ công việc làm nông, nên rất chật vật, vất vả. Số phận nghiệt ngã ập đến với gia đình nghèo khiến cuộc sống vốn bình yên giờ chỉ còn là nỗi lo lắng, bất an khi 3 người con của anh rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Các bác sĩ vẫn đang nỗ lực chăm sóc cho các bé - Ảnh: Báo VTC News “Tôi không thể nào tưởng tượng, buổi chiều định mệnh ấy, các con của tôi phải nằm đau đớn trên giường bệnh. Đáng ra các con tôi đang vui đùa, học tập cùng bạn bè nhưng lại nằm một chỗ thế này khiến tôi đau quặn lòng. Đau đớn lắm! Các con tôi có mệnh hệ gì không biết sẽ sống sao. Dù bán nhà, cũng phải cứu các con”, ông bố trẻ tâm sự. Trước đó như báo VTC News đã đưa tin vào khoảng 16h18 ngày 2/4, người dân sống gần gara ô tô Lê Hiển giật mình vì tiếng nổ lớn khiến 2 người tử vong; nhiều người nhập viện (trong đó có 3 trẻ em).

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