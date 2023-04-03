Vụ nổ lớn tại gara ô tô khiến 2 người tử vong: Nỗ lực giải cứu của các nạn nhân bị thương nặng

Xã hội 03/04/2023 09:41

Các bác sĩ vẫn đang nỗ lực giải cứu các nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống vào sáng 3/4, ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, vụ nổ trên địa bàn vào chiều 2/4 đã có 2 người tử vong, 4 người bị thương nặng.

Nạn nhân tử vong gồm Lê Tiến Hiển (SN 1984, chủ gara) và anh Nguyễn Duy Nhật (người dân sống gần gara). Bốn người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có 3 trẻ nhỏ là 3 anh em trong gia đình và 1 người bị dập nát bàn chân, đa chấn thương.

Ông Tâm cho biết thêm, nguyên nhân vụ nổ các cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ.

Vụ nổ lớn tại gara ô tô khiến 2 người tử vong: Nỗ lực giải cứu của các nạn nhân bị thương nặng - Ảnh 1
Bác sĩ nỗ lực cứu chữa các nạn nhân - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Đồng thời, đề nghị các bệnh viện tiếp tục quan tâm, điều trị tốt cho các bệnh nhân. Nếu cần thiết sẽ huy động các bệnh viện xung quanh hỗ trợ điều trị.

Trước đó theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ vào lúc 17h15, một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ lớn ở xưởng sửa chữa ô tô làm một người chết và năm người bị thương.

Thông tin ban đầu, hơn 16h cùng ngày, một số người dân sống gần xưởng sửa chữa ô tô Lê Hiển đóng ở xã Quỳnh Tân nghe một tiếng nổ lớn.

Vụ nổ lớn tại gara ô tô khiến 2 người tử vong: Nỗ lực giải cứu của các nạn nhân bị thương nặng - Ảnh 2
 Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Khi mọi người chạy tới thì phát hiện một người đàn ông chết tại hiện trường và năm người khác bị thương, trong đó có ba em nhỏ. Người dân liền đưa những người bị thương tới bệnh viện cấp cứu

Hiện trường vụ nổ là xưởng sửa chữa ô tô rộng chừng 100m2, nhiều vật dụng bị hư hỏng, nền nhà vương vãi vết máu.

Lực lượng Công an huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu đang có mặt khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Tước thời điểm xảy ra vụ nổ, có một người đàn ông làm nghề ve chai mang một vật nghi là bom hoặc đầu đạn tới xưởng sửa chữa ô tô. Tại đây, nhóm thợ cưa vật thể này dẫn đến phát nổ. 

Khi vụ nổ xảy ra, một số mảnh vỡ văng trúng ba em nhỏ đang đi xe đạp ở gần đó.

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