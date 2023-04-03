Sau khi tài xế la lớn thì xe giường nằm tông mạnh vào đuôi xe tải rồi lao vào nhà dân, hành khách trên xe hoảng loạn la hét

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chưa hết bàng hoàng sau vụ việc ông Bùi Văn Hải (trú huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) - 1 trong số 30 hành khách trên xe khách cho biết, sau khi dừng ăn trưa, xe khách di chuyển được 1km thì xảy ra tai nạn. "Tôi đang lim dim ngủ thì nghe tiếng nổ lớn. Xe khách va vào đuôi xe tải rồi lao vào nhà dân bên đường. Nhiều hành khách khi đó rất hoảng loạn. Người phụ lái xe đã phá cửa sau cho hành khách chúng tôi nhảy xuống", ông Hải kể lại.

Còn anh Hoàng Đức Long (trú tại xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - hành khách khác trên xe cho hay, anh nằm ở giường số 3 trên xe. "Lúc đó tôi nghe tiếng bác tài la ới ới, rồi đánh lái nhưng xe không né được rồi va chạm với xe tải. Tiếp đó, xe khách mất lái lao thẳng vào nhà dân. Khi ấy, tôi còn tỉnh táo nên đã cùng với những người khác kéo những người bị thương ra khỏi xe", anh Long nhớ lại. Anh Hoàng Đức Long vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Việt Liên quan đến vụ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã ba La Sơn (đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai), Ban ATGT tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo nhanh về vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu lái xe ô tô tải Trần Huy Hùng (27 tuổi, trú tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) có GPLX hạng C số 790159150029 do Sở GTVT tỉnh Gia Lai cấp ngày 16/3/2020. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô tải ghi nhận tốc độ xe lúc 12h2 phút 39 giây là 13km/h; lúc 12h2 phút 19 giây là 40km/h. Hiện trường xảy ra tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động Trong khi đó, lái xe ô tô khách Nguyễn Xuân Đông có GPLX hạng E số 660084004343 do Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 18/11/2020. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng không ghi nhận được dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách. Trước đó như báo Người Lao Động đã đưa tin, tài xế Nguyễn Xuân Đông (SN 1971) điều khiển xe khách giường nằm BKS 47B - 022.30 tuyến Đắk Lắk – Hà Nội lưu thông trên Quốc lộ 14, khi tới địa phận phường Chi Lăng, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) thì tông vào đuôi xe tải chở đá BKS 81C - 187.87 đi từ đường La Sơn ra Quốc lộ 14. Tiếp đó, xe khách BKS 47B - 022.30 bị mất lái, lao vào nhà dân . Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm lọt thỏm trong nhà dân. Cách đó chừng 20 mét, chiếc xe tải chở đá nằm ngang đường Quốc lộ 14. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 24 hành khách và 4 người của nhà xe. Vụ tai nạn đã khiến tài xế Nguyễn Xuân Đông và một hành khách sau lưng ghế tài xế tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhiều người khác bị thương nhẹ. Sau khi xảy ra vụ việc, thượng tá Phan Nhật Toàn, Trưởng Công an TP Pleiku đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu chữa các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hà Nội: Ô tô bất ngờ lao xuống hồ Tây Một người phụ nữ chở theo hai con nhỏ nhầm chân ga lao thẳng xuống Hồ Tây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-xe-khach-lao-vao-nha-dan-khien-2-nguoi-tu-vong-ron-nguoi-truoc-loi-ke-cua-nhan-chung-giay-phut-xay-ra-vu-viec-568864.html