Thông tin MỚI vụ giám đốc người Trung Quốc giết nữ kế toán ở Bình Dương: Di lý nghi phạm về Bình Dương để tiếp tục điều tra

Xã hội 01/04/2023 11:46

Liên quan đến vụ giám đốc người Trung Quốc giết nữ kế toán ở Bình Dương, lực lượng chức năng đã di lý giám đốc người Trung Quốc nghi sát nữ kế toán từ Gia Lai về Bình Dương để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin từ báo VOV cho biết nghi phạm là ông Yang Zhong Wu (47 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận, ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là chị Lý Thị Mai (kế toán công ty).

Trước đó, khoảng 21h, ngày 30/3, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã phát hiện và bắt giữ Yang Zhong Wu khi đang mua quần áo ở một cửa hàng tại phường Phù Đổng. 

Thông tin MỚI vụ giám đốc người Trung Quốc giết nữ kế toán ở Bình Dương: Di lý nghi phạm về Bình Dương để tiếp tục điều tra - Ảnh 1

Thông tin MỚI vụ giám đốc người Trung Quốc giết nữ kế toán ở Bình Dương: Di lý nghi phạm về Bình Dương để tiếp tục điều tra - Ảnh 2
 Nghi phạm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VOV 

Sau khi bắt giữ, Công an tỉnh Gia Lai đã lấy lời khai ban đầu, thông qua phiên dịch, ông Yang Zhong Wu thừa nhận đã đâm chị Mai do mâu thuẫn trong công việc. Sau khi gây án, ông đã lấy 800 triệu đồng tiền mặt bỏ lên Gia Lai để tìm đường trốn thoát. Số tiền ông cầm theo là tiền hàng chuẩn bị trả cho khách. 

Trưa ngày 31/3, Công an Gia Lai hoàn tất hồ sơ bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh Bình Dương.

Khi về Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương sẽ mời phiên dịch viên cùng lấy lời khai theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.

Liên quan đến cái chết của vợ mình, anh L.D.N (chồng chị Mai), cho biết: Trước khi xảy ra sự việc, chị Mai có kể về mâu thuẫn giữa mình và giám đốc. Giám đốc nghi vợ anh cùng những người trong công ty lấy một số hàng nên đã thuê người vào kiểm tra sổ sách. Gia đình đã khuyên chị Mai nghỉ làm để chăm sóc sức khỏe vì đang mang thai 8 tuần tuổi, nhưng chưa kịp nghỉ thì xảy ra sự việc.

Trước đó như báo VTC News đưa tin, khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên công ty phát hiện chị Lý Thị Mai đã chết trong phòng vệ sinh của công ty. Cách chỗ nạn nhân vài mét có một con dao dính máu nghi là hung khí gây án.

Thời điểm này, nhân viên công ty thấy Yang Zhong Wu đi ra từ hiện trường, rồi nhanh chóng lên xe ô tô bán tải màu trắng BKS: 61C- 450.00 rời khỏi công ty.

Nhân viên công ty cũng cho biết, vài tuần trước Yang Zhong Wu và nạn nhân từng xảy ra tranh cãi liên quan đến công việc tại công ty.

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