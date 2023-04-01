Trên địa bàn phường Trại Cau (quận Lê Chân) vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tiếng nhạc.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào tối 31/3, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 31/3, tại ngõ 199 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân.

Nạn nhân được xác định là anh N.Đ.T, sinh năm 1986, đăng ký thường trú tại đường Trần Phú, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền. Nghi phạm là Nguyễn Hữu Sơn, sinh năm 1966, trú tại ngõ 199 Tô Hiệu.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm hàng ngày Nguyễn Hữu Sơn thường xuyên mở nhạc to. Đến chiều 31/3, thấy Sơn vẫn mở nhạc to dù nhiều lần hàng xóm nhắc nhở, anh N.A.T là hàng xóm của Sơn sang góp ý và 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Anh N.A.T gọi anh N.Đ.T đến để giải quyết mâu thuẫn với anh Nguyễn Hữu Sơn Phía anh S cũng gọi 3 người đến giải quyết mâu thuẫn với anh N.A.T. Trong lúc xô xát, Sơn lao vào dùng dao đâm anh N.Đ.T khiến anh này tử vong.

Hiện Công an quận Lê Chân đang làm rõ vụ việc.

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