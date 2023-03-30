Nạn nhân đã quỳ xuống cầu xin nhưng vẫn bị giám đốc người nước ngoài ra tay sát hại.

Theo thông tin từ báo VietNamNet liên quan đến vụ án mạng khiến nữ nhân viên kế toán công ty ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bị sát hại, từ sáng nay (30/3) mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh xô xát trước khi phát hiện nạn nhân tử vong.

Đoạn clip được trích xuất từ camera trong phòng làm việc của Công ty TNHH Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên), nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo nội dung đoạn clip, chị L.T.M (30 tuổi, nhân viên kế toán) và ông Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), là giám đốc công ty xảy ra cự cãi rồi xô xát với nhau tại phòng làm việc. Quá trình này, chị M bị ông Yang Zhong Wu bắt quỳ xuống đất, rồi dùng tay đánh vào cơ thể.

Nạn nhân quỳ gối xin tha mạng nhưng hung thủ vẫn ra tay tàn nhẫn - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Khi chị M cố vùng dậy chạy ra cửa chính thì bị ông này khống chế kéo vào nhà vệ sinh, với tay lấy một con dao trên bàn vào trong. Sau đó thì phát hiện nạn nhân tử vong với nhiều vết máu.

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu.

Nạn nhân bị đánh liên tục - Ảnh: Báo VietNamNet

Sau khi gây án, Yang Zhong Wu đã bỏ trốn trên chiếc xe bán tải màu trắng 61C- 450.00.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với công an các địa phương khẩn trương truy tìm người giám đốc trong vụ sát hại nữ kế toán.

Vào đêm qua, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã phát đi thông báo truy tìm giám đốc người Trung Quốc vì nghi giết nữ kế toán.

Người nhà nạn nhân cho biết chị M đang mang thai con thứ nhất khoảng 8 tuần tuổi. Hiện tại, gia đình đã đưa thi thể chị M về Đồng Nai để mai táng.

Phẫn nộ trước lời khai của nghi phạm xâm hại và cướp tài sản cô giáo ở trường mầm non Liên quan đến vụ cô giáo bị hiếp dâm và cướp tài sản, mới đây lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công nghi phạm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-duong-kinh-hoang-truoc-oan-camera-ghi-lai-canh-giam-oc-nguoi-trung-quoc-sat-hai-nu-ke-toan-568005.html