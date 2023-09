Liên quan đến vụ cô giáo bị hiếp dâm và cướp tài sản, mới đây lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công nghi phạm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết vào chiều 30/3, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận nghi phạm thực hiện hành vi "hiếp dâm", "cướp tài sản" để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 ngày 29/3, Công an huyện Bến Lức nhận được thông báo của Công an huyện Tam Nông về việc phối hợp bắt giữ nghi phạm có hành vi "hiếp dâm" và "cướp tài sản" của một cô giáo xảy ra vào trưa cùng ngày tại một trường mẫu giáo ở xã An Hòa, huyện Tam Nông.

Đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo mô tả, nghi phạm đang điều khiển xe máy biển số 66N1-200.96 để tẩu thoát về hướng TP HCM.

Ngay lập tức, trinh sát hình sự huyện Bến Lức phối hợp với Đội dân phòng huyện triển khai lực lượng tuần tra, chốt chặn ở một số tuyến, địa bàn trọng điểm.

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm đến 20 giờ 45 cùng ngày, công an phát hiện đối tượng cùng phương tiện có đặc điểm trùng khớp với tin báo, đang lưu thông tốc độ nhanh trên tuyến quốc lộ 1A thuộc thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức). Khi lực lượng ra hiệu dừng xe, nghi phạm liền tăng tốc.

Đồ vật của nghi phạm bị thu giữ - Ảnh: Báo Dân Việt

Trinh sát hình sự tiếp cận gần, đối tượng rút hung khí chống trả quyết liệt. Sau một hồi, công an đã khống chế, bắt giữ được nghi phạm.

Qua khai thác nhanh của công an, đối tượng thừa nhận tên Phạm Châu Thanh (23 tuổi, ngụ ấp 4, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) vừa thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản tại ấp 1, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

