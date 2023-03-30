Phẫn nộ trước lời khai của nghi phạm xâm hại và cướp tài sản cô giáo ở trường mầm non

Xã hội 30/03/2023 15:16

Liên quan đến vụ cô giáo bị hiếp dâm và cướp tài sản, mới đây lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công nghi phạm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết vào chiều 30/3, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận nghi phạm thực hiện hành vi "hiếp dâm", "cướp tài sản" để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 ngày 29/3, Công an huyện Bến Lức nhận được thông báo của Công an huyện Tam Nông về việc phối hợp bắt giữ nghi phạm có hành vi "hiếp dâm" và "cướp tài sản" của một cô giáo xảy ra vào trưa cùng ngày tại một trường mẫu giáo ở xã An Hòa, huyện Tam Nông.

Phẫn nộ trước lời khai của nghi phạm xâm hại và cướp tài sản cô giáo ở trường mầm non - Ảnh 1
Đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo mô tả, nghi phạm đang điều khiển xe máy biển số 66N1-200.96 để tẩu thoát về hướng TP.HCM.

Ngay lập tức, trinh sát hình sự huyện Bến Lức phối hợp với Đội dân phòng huyện triển khai lực lượng tuần tra, chốt chặn ở một số tuyến, địa bàn trọng điểm.

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm đến 20 giờ 45 cùng ngày, công an phát hiện đối tượng cùng phương tiện có đặc điểm trùng khớp với tin báo, đang lưu thông tốc độ nhanh trên tuyến quốc lộ 1A thuộc thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức). Khi lực lượng ra hiệu dừng xe, nghi phạm liền tăng tốc.

Phẫn nộ trước lời khai của nghi phạm xâm hại và cướp tài sản cô giáo ở trường mầm non - Ảnh 2
Đồ vật của nghi phạm bị thu giữ - Ảnh: Báo Dân Việt

Trinh sát hình sự tiếp cận gần, đối tượng rút hung khí chống trả quyết liệt. Sau một hồi, công an đã khống chế, bắt giữ được nghi phạm.

Qua khai thác nhanh của công an, đối tượng thừa nhận tên Phạm Châu Thanh (23 tuổi, ngụ ấp 4, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) vừa thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản tại ấp 1, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 

Bất ngờ dừng xe đột ngột, cô gái cởi bỏ giày rồi nhảy cầu Thủ Thiêm

Bất ngờ dừng xe đột ngột, cô gái cởi bỏ giày rồi nhảy cầu Thủ Thiêm

Trong lúc đang lái xe máy trên cầu Thủ Thiêm 2, người phụ nữ dừng lại, để phương tiện và đôi giày trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông Sài Gòn.

Xem thêm
Từ khóa:   hiếp dâm cô giáo mầm non truy bắt tội phạm cướp tài sản TP.HCM tin nóng tin tức trong ngày tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 41 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt