Đối tượng nghi sát hại mẹ ruột đã chống trả quyết liệt lực lượng chức năng buộc Công an phải nổ súng bắn bị thương để khống chế.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào 12h trưa 30/3, công an quận 12, TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong nhà, đầu rời khỏi cổ.

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, người dân sống trong con hẻm trên đường TTH 29, thuộc tổ 4A, khu phố 2A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 phát hiện bà Ng. (56 tuổi, nằm chết trong nhà) nhưng không có phần đầu.

Bên trong nhà là Lê Văn Vàng (35 tuổi, con trai bà Ng.) có biểu hiện bất thường, không tỉnh táo.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Nhận thông tin, công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời tìm cách khống chế người con trai nhưng đối tượng chống trả quyết liệt.

Công an sau đó đã phải nổ súng trấn áp, bắn bị thương đối tượng để khống chế, rồi đưa đi.

Thông tin từ báo Bảo Vệ Pháp Luật cho biết thêm, qua kiểm tra hiện trường, Công an phát hiện bà Ng. bị cắt cổ, phần đầu đứt lìa được bỏ trong chiếc xô rác để trước nhà.

Người dân cho biết bà Ng. sống cùng Vàng và các cháu trong căn nhà này, thường ngày bà làm nghề may quần áo tại nhà. Còn đối tượng Vàng là đối tượng có tiền án tiền sự, thuộc sự theo dõi của Công an địa phương.

Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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