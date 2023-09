Sau khi đâm bị thương một công an phường, thanh niên nghi ngáo đá chạy qua nhà dân rồi châm lửa đốt.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào khoảng 12h hôm nay (29/3), một thanh niên có biểu hiện ngáo đá bị lực lượng Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) đưa về trụ sở để làm việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trong lúc lấy lời khai, thanh niên này bất ngờ rút hung khí đâm một cán bộ công an phường Phú Hòa rồi bỏ chạy qua nhà dân ở phía sau trụ sở.

Tiếp đó, thanh niên cầm hung khí cố thủ trong nhà dân (là đại lý kinh doanh hàng tạp hóa) rồi mở bình gas châm lửa đốt khiến căn nhà cháy.

Gia đình chủ nhà khóc quỵ sau khi nhà bị đốt - Ảnh: Báo VietNamNet

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết them sau khi phóng hỏa, đối tượng chạy trốn nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Công an TP Thủ Dầu Một sau đó đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Đến 14h cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Hiện đối tượng bị lực lượng công an tạm giữ để điều tra. Đại diện Công an TP Thủ Dầu Một cho biết, sức khỏe cán bộ công an phường bị đâm đã ổn định. Anh đang được lực lượng y tế điều trị, theo dõi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-duong-thanh-nien-bi-nghi-ngao-a-cuop-dao-am-cong-an-sau-o-phong-hoa-ot-nha-dan-567566.html