Liên quan đến vụ 50 học sinh nghi bị ngộ độc khi đi dã ngoại ở Hà Nội, lực lượng chức năng cho biết sẽ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân một số học sinh trường Tiểu học Kim Giang, trên địa bàn nghi bị ngộ độc. "Cơ quan công an đang phối với lực lượng chức năng hỗ trợ các học sinh cấp cứu, sau đó, sẽ tiến hành lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm, kiểm tra nguyên nhân vụ việc", lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết.

Về đơn vị cung cấp thức ăn cho học sinh trong chuyến thăm quan, Trường Tiểu học Kim Giang đã ký hợp đồng Công ty Cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh. (Trụ sở tại Tập thể Công ty Bắc Hà, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội) theo Hợp đồng cung cấp suất ăn bán trú số 06/2022/HĐ-NSX ngày 05/9/2022. Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, hồ sơ pháp lý về an toàn thực phẩm của doanh nghiệp này gồm có: Bản cam kết trách nhiệm về ATTP đối với bếp ăn tập thể ngày 01/8/2022.; Phiếu khám sức khỏe và tập huấn kiến thức ATTP của 13 nhân viên được phòng Y tế và TTYT quận xác nhận; Xuất trình được sổ kiểm thực 3 bước theo quy định.

Các em học sinh nằm la liệt tại bệnh viện - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống Đối với nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm, doanh nghiệp này đã xuất trình hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm gồm: 33 nhà cung cấp thực phẩm tươi sống, 18 nhà cung cấp gia vị, đồ khô, 17 nhà cung cấp bánh, sữa, hoa quả. Về quy trình bảo quản, vận chuyển thức ăn, theo báo cáo Công ty Cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh, khoảng 5h2' ngày 28/3 công ty này nhập nguyên liệu thực phẩm. Đến khoảng 6h bắt đầu sơ chế, sau đó 8h-9h chế biến thực phẩm. Khoảng 9h45' Công ty bắt đầu vận chuyển thức ăn sang khu dã ngoại bằng xe ô tô chuyên dụng, trong đó thức ăn được bảo quản trong các thùng inox có nắp đậy, có niêm phong. Đến khoảng 11h cô giáo chủ nhiệm chia suất ăn cho học sinh tại khu dã ngoại trong nhà trẻ. Khoảng 15h30 cùng ngày học sinh về trường và xuất hiện các triệu chứng nôn, đau bụng. Hiện, bếp ăn tập thể Trường Tiểu học Kim Giang đã tạm dừng hoạt động để điều tra rõ nguyên nhân. Phụ huynh có mặt cùng con em tại bệnh viện - Ảnh: Báo Lao Động Trước đó như báo Lao Động đã đưa tin vào ngày 28/3, Trường Tiểu học Kim Giang tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi thăm quan tại Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh (địa chỉ tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm. Món ăn gồm: Cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo Kinh Đô. Thời gian ăn trưa lúc 11h00 trong ngày. Từ15h30' đến 18h cùng ngày (28/3) có tổng số 50 học sinh có cùng biểu hiện nôn, buồn nôn, đau bụng được chuyển khám bệnh viện. Trong đó: Bệnh viện Bạch Mai: 21 cháu, bệnh viện Đống Đa: 5 cháu, bệnh viện Xây dựng: 22 cháu, bệnh viện Nhi: 1 cháu, bệnh viện Xanh-pôn: 1 cháu.

Vụ lật xe khách ở Quảng Ngãi: Cảm động trước tấm lòng của người dân cưu mang các nạn nhân gặp nạn Liên quan đến vụ lật xe khách ở Quảng Ngãi, những người dân đã ra sức giúp đỡ cho người bị nạn để họ ổn định lại tinh thần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-50-hoc-sinh-nghi-bi-ngo-oc-khi-i-da-ngoai-o-ha-noi-cong-an-chinh-thuc-vao-cuoc-ieu-tra-567420.html