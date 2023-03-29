Vụ 50 học sinh nghi bị ngộ độc khi đi dã ngoại ở Hà Nội: Công an chính thức vào cuộc điều tra

Xã hội 29/03/2023 10:03

Liên quan đến vụ 50 học sinh nghi bị ngộ độc khi đi dã ngoại ở Hà Nội, lực lượng chức năng cho biết sẽ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân một số học sinh trường Tiểu học Kim Giang, trên địa bàn nghi bị ngộ độc. 

"Cơ quan công an đang phối với lực lượng chức năng hỗ trợ các học sinh cấp cứu, sau đó, sẽ tiến hành lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm, kiểm tra nguyên nhân vụ việc", lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết.

Về đơn vị cung cấp thức ăn cho học sinh trong chuyến thăm quan, Trường Tiểu học Kim Giang đã ký hợp đồng Công ty Cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh. (Trụ sở tại Tập thể Công ty Bắc Hà, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội) theo Hợp đồng cung cấp suất ăn bán trú số 06/2022/HĐ-NSX ngày 05/9/2022.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, hồ sơ pháp lý về an toàn thực phẩm của doanh nghiệp này gồm có: Bản cam kết trách nhiệm về ATTP đối với bếp ăn tập thể ngày 01/8/2022.; Phiếu khám sức khỏe và tập huấn kiến thức ATTP của 13 nhân viên được phòng Y tế và TTYT quận xác nhận; Xuất trình được sổ kiểm thực 3 bước theo quy định.

Vụ 50 học sinh nghi bị ngộ độc khi đi dã ngoại ở Hà Nội: Công an chính thức vào cuộc điều tra - Ảnh 1
Các em học sinh nằm la liệt tại bệnh viện - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

Đối với nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm, doanh nghiệp này đã xuất trình hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm gồm: 33 nhà cung cấp thực phẩm tươi sống, 18 nhà cung cấp gia vị, đồ khô, 17 nhà cung cấp bánh, sữa, hoa quả.

Về quy trình bảo quản, vận chuyển thức ăn, theo báo cáo Công ty Cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh, khoảng 5h2' ngày 28/3 công ty này nhập nguyên liệu thực phẩm. Đến khoảng 6h bắt đầu sơ chế, sau đó 8h-9h chế biến thực phẩm.

Khoảng 9h45' Công ty bắt đầu vận chuyển thức ăn sang khu dã ngoại bằng xe ô tô chuyên dụng, trong đó thức ăn được bảo quản trong các thùng inox có nắp đậy, có niêm phong. Đến khoảng 11h cô giáo chủ nhiệm chia suất ăn cho học sinh tại khu dã ngoại trong nhà trẻ. Khoảng 15h30 cùng ngày học sinh về trường và xuất hiện các triệu chứng nôn, đau bụng.

Hiện, bếp ăn tập thể Trường Tiểu học Kim Giang đã tạm dừng hoạt động để điều tra rõ nguyên nhân.

Vụ 50 học sinh nghi bị ngộ độc khi đi dã ngoại ở Hà Nội: Công an chính thức vào cuộc điều tra - Ảnh 2
Phụ huynh có mặt cùng con em tại bệnh viện - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó như báo Lao Động đã đưa tin vào ngày 28/3, Trường Tiểu học Kim Giang tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi thăm quan tại Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh (địa chỉ tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm. Món ăn gồm: Cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo Kinh Đô. Thời gian ăn trưa lúc 11h00 trong ngày.

Từ15h30' đến 18h cùng ngày (28/3) có tổng số 50 học sinh có cùng biểu hiện nôn, buồn nôn, đau bụng được chuyển khám bệnh viện. Trong đó: Bệnh viện Bạch Mai: 21 cháu, bệnh viện Đống Đa: 5 cháu, bệnh viện Xây dựng: 22 cháu, bệnh viện Nhi: 1 cháu, bệnh viện Xanh-pôn: 1 cháu.

Vụ lật xe khách ở Quảng Ngãi: Cảm động trước tấm lòng của người dân cưu mang các nạn nhân gặp nạn

Vụ lật xe khách ở Quảng Ngãi: Cảm động trước tấm lòng của người dân cưu mang các nạn nhân gặp nạn

Liên quan đến vụ lật xe khách ở Quảng Ngãi, những người dân đã ra sức giúp đỡ cho người bị nạn để họ ổn định lại tinh thần.

Xem thêm
Từ khóa:   50 học sinh nghi bị ngộ độc ở Hà Nội học sinh bị ngộ độc Hà Nội tin nóng tin tức trong ngày tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 44 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt