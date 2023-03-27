2 vợ chồng chở giày dép đi bán trên xe ba bánh thì gặp nạn khiến xe lao vào lề, lật ngửa 3 bánh lên trời. Hậu quả, 1 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Giao Thông cho biết vào tối 27/3, cơ quan chức năng huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ lật xe 3 bánh làm hai vợ chồng thương vong.

Trước đó, chiều cùng ngày (27/3), anh N.C (40 tuổi) điều khiển xe ba bánh Hoa Lâm BKS 60Y3 - 2098 chở theo vợ là chị Đ.T. (39 tuổi, cùng ngụ huyện Hàm Tân, Bình Thuận) chạy trên tuyến đường Hàm Kiệm đi Ba Bàu thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Thông tin từ báo Lao Động cho biết khi xe lưu thông trên đường thì gặp nạn và xe lao vào lề, lật ngửa 3 bánh lên trời. Xe lật đã đè lên 2 vợ chồng anh C. Khi người dân đến đưa 2 nạn nhân ra ngoài thì chị T. đã tử vong, còn anh C. bị xây xát và ngất xỉu tại hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc và trưng cầu khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể nạn nhân được xe cứu thương 0 đồng hỗ trợ đưa thi thể về để gia đình lo hậu sự.

Bình Phước: Phẫn nộ trước clip nữ sinh THCS bị các bạn đánh hội đồng Mới đây một đoạn clip đã ghi lại cảnh nữ sinh THCS bị các bạn đánh hội đồng khiến nhiều người phẫn nộ và yêu cầu phía công an nên làm rõ vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-3-banh-lao-vao-le-lat-ngua-giua-uong-khien-vo-tu-vong-tai-cho-chong-bi-thuong-nang-566983.html