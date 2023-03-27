Ngay trong đêm, Công an huyện Hóc Môn kiểm tra tại căn nhà ở ấp Hậu Lân (xã Bà Điểm) mà bài viết đăng tải thì xác định nơi đây có 5 người quê Quảng Ngãi lưu trú. Những người này cho biết không có vụ việc bạo hành hay ép trẻ em hút ma túy đá như bài viết đăng tải trên mạng và người đàn ông trong clip cũng không sinh sống tại địa chỉ trên.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết vào tối 24/3, mạng xã hội lan truyền nhiều clip về một bé trai 3 tuổi bị một người đàn ông xăm kín người hành hạ, nghi ép hút ma túy đá.

Năm 2018, anh T. và chị Nguyên kết hôn, có với nhau hai người con. Bé gái tên A.N. (5 tuổi), bé trai tên A.T. Năm 2021, do mâu thuẫn, chị Nguyên đưa hai đứa con ra ngoài ở rồi sống chung với Bậm. Tháng 12/2022, anh T. biết chị Nguyên có sử dụng ma túy nên đón con gái về nuôi, còn con trai do chị Nguyên chăm sóc.

Trong khi đó, anh T.M.T. (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình) tới Công an xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) trình báo và cho biết là cha ruột của bé trai trong clip.

Ngày 22/3, anh T. hỏi chị Nguyên để mượn điện thoại về bán hàng trên mạng xã hội và được đồng ý.

Sau đó, anh T. phát hiện các đoạn clip anh Bậm và chị Nguyên cho con trai sử dụng chất nghi là ma túy đá nên tải về. Tối ngày 24/3, anh T. đăng thông tin, hình ảnh lên trang Facebook cá nhân.

Hình ảnh được cắt trên clip - Ảnh: Báo Tiền Phong

Anh T. cho rằng, các clip này được quay từ nhiều tháng trước vì trong video có xuất hiện con gái và do thấy Facebook của chị N. ghi địa chỉ ở huyện Hóc Môn nên nghĩ sự việc diễn ra tại đây.

Theo thông tin từ báo Thể Thao và Văn Hóa, mới đây TS.BS Trần Thị Hồng Thu Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, nhận định việc để trẻ em sử dụng chất ma túy, chất gây nghiện là vô cùng độc hại cho sức khỏe của trẻ, ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai.

Bà Thu phân tích ở trẻ em, đặc biệt trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh, sức đề kháng kém. Do vậy, ma túy có thể để lại nhiều tác hại lớn đối với thể chất, trí tuệ, tinh thần của các em.

"Nhiều trường hợp trẻ bị ngộ độc vì sử dụng ma túy. Các biểu hiện co giật, kích thích, vật vã không kiểm soát được… thường thấy khi bệnh nhi nhập viện", BS Hồng Thu cho biết.

Bác sĩ Hồng Thu cảnh báo một số hệ lụy có thể xảy ra khi trẻ nhỏ sử dụng ma túy.

Thứ nhất, trẻ có thể bị nghiện, và thời gian cai nghiện cũng như can thiệp vô cùng dài và vất vả.

Thứ hai, sử dụng ma túy ảnh hưởng đến thần kinh, dùng lâu dài sẽ gây hệ lụy rối loạn tâm thần. "Biểu hiện là kích thích, lơ mơ, lẫn lộn, tâm thần hoang tưởng, ảo giác, có những hành vi và ý tưởng nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh. Thậm chí, có bệnh nhân đã nhảy lầu vì bị các triệu chứng ảo giác, hoang tưởng", BS Hồng Thu cho hay.

Thứ ba, khi sử dụng các chất gây nghiện, bệnh nhân cũng có thể bị co giật, có biểu hiện khác như tăng thân nhiệt, rối loạn bên trong cơ thể, tổn thương tim mạch.

Thứ tư, sử dụng ma túy còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm một số bệnh như viêm gan B, HIV…

Ngoài ra, ở những thời điểm nhạy cảm như thiếu thuốc hoặc phê thuốc, các em dễ bị người lớn xâm hại thân thể hoặc lạm dụng tình dục, gây thương tích nặng nề. Bệnh viện đa khoa Đồng Nai từng cấp cứu một bé gái 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể trong lúc phê thuốc. Bé phải chịu những tổn thương vùng kín nặng nề, trong đó có tổn thương làm thủng tử cung, gây xuất huyết ồ ạt. Bé đã phải cắt bỏ tử cung, không còn khả năng làm mẹ.

Chính vì những hệ lụy trên, các bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần giám sát con trẻ của mình, giáo dục con tránh xa những chất gây nghiện. Đặc biệt, khi thấy trẻ có triệu chứng bất thường như nôn, run chi, kích thích la hét hoặc đột ngột hôn mê, cha mẹ cần bình tĩnh, để trẻ ở tư thế đầu cao, tuyệt đối không nhét bất kỳ một vật gì vào đường thở và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn phòng ngừa và điều trị.