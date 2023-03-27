Thông tin MỚI vụ 3 học sinh đuối nước thương tâm ở Hà Tĩnh: Huy động hàng trăm người nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân

Xã hội 27/03/2023 09:47

Liên quan đến vụ 3 học đuối nước ở Hà Tĩnh, lực lượng chức năng cho biết vẫn đang tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân và động viên gia đình có con em bị thiệt mạng.

Theo thông tin từ báo Dân Việt vào trưa 26/3, ông Bùi Đình Lâm - Chủ tịch UBND xã đã thông tin như sau: "Hơn 200 người gồm cán bộ xã, dân quân, công an, biên phòng đã phối hợp với ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm 3 em học sinh đuối nước vào chiều tối 25/3. Cụ thể, tới 15h ngày 25/3, chúng tôi tìm được em Trần Thị Thúy T. cách điểm tắm ban đầu 500m, 17h cùng ngày phát hiện em Phạm Quang T. cách vị trí ban đầu 5km về hướng Đông Bắc. Chính quyền địa phương cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, nhưng chưa phát hiện gì. Sáng nay, chúng tôi đã nhờ các chủ thuyền và nhiều ngư dân tiếp tục tìm nạn nhân còn lại".

Thông tin MỚI vụ 3 học sinh đuối nước thương tâm ở Hà Tĩnh: Huy động hàng trăm người nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo VTC News 

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Đồng Môn, TP.Hà Tĩnh thông tin thêm: "Cả 3 em học sinh lớp 7 đuối nước hôm qua là người xã Đồng Môn, TP.Hà Tĩnh. Trong 3 em thì gia đình Phạm Quang T. thuộc diện gia đình khó khăn nhất của xã. Gia đình em T có 4 anh em, bố em bị bệnh gan đang điều trị ở Hà Nội, em gái bị tật nguyền, mẹ chăm bố ở bệnh viện, còn mấy chị em ở nhà chăm sóc nhau. Gia đình em T nhiều năm này là hộ nghèo tại địa phương. Sau khi biết được sự việc đau lòng, chính quyền địa phương đã xuống nhà thăm hỏi, động viên gia đình các em".

Thông tin MỚI vụ 3 học sinh đuối nước thương tâm ở Hà Tĩnh: Huy động hàng trăm người nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh 2
Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể còn lại - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó như báo VTC News đã thông tin vào khoảng 13h chiều 25/3, một nhóm khoảng 10 học sinh (lớp 7, Trường THCS Quang Trung) rủ nhau xuống biển Thạch Hải để tắm. Trong quá trình tắm, nhóm học sinh sẩy chân xuống vùng nước sâu khiến 3 em đuối nước, mất tích.

Danh tính các nạn nhân gồm Trần Thị Thúy T., Nguyễn Ngọc T. và Phạm Quang T. (cùng trú tại xã Đồng Môn)

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm các em. Đến khoảng 14h cùng ngày, thi thể nữ sinh Trần Thị Thúy T. đã được tìm thấy trên biển, cách vị trí gặp nạn khoảng 200 mét.

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