Theo thông tin từ báo Dân Việt vào trưa 26/3, ông Bùi Đình Lâm - Chủ tịch UBND xã đã thông tin như sau: "Hơn 200 người gồm cán bộ xã, dân quân, công an, biên phòng đã phối hợp với ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm 3 em học sinh đuối nước vào chiều tối 25/3. Cụ thể, tới 15h ngày 25/3, chúng tôi tìm được em Trần Thị Thúy T. cách điểm tắm ban đầu 500m, 17h cùng ngày phát hiện em Phạm Quang T. cách vị trí ban đầu 5km về hướng Đông Bắc. Chính quyền địa phương cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, nhưng chưa phát hiện gì. Sáng nay, chúng tôi đã nhờ các chủ thuyền và nhiều ngư dân tiếp tục tìm nạn nhân còn lại".

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo VTC News

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Đồng Môn, TP.Hà Tĩnh thông tin thêm: "Cả 3 em học sinh lớp 7 đuối nước hôm qua là người xã Đồng Môn, TP.Hà Tĩnh. Trong 3 em thì gia đình Phạm Quang T. thuộc diện gia đình khó khăn nhất của xã. Gia đình em T có 4 anh em, bố em bị bệnh gan đang điều trị ở Hà Nội, em gái bị tật nguyền, mẹ chăm bố ở bệnh viện, còn mấy chị em ở nhà chăm sóc nhau. Gia đình em T nhiều năm này là hộ nghèo tại địa phương. Sau khi biết được sự việc đau lòng, chính quyền địa phương đã xuống nhà thăm hỏi, động viên gia đình các em".