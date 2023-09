Nghi phạm vụ đập trụ ATM để trộm tiền ngày 23/3 vừa qua đã được di lý từ Phú Yên về TP Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

Theo thông tin từ Zing cho biết vào chiều 25/3, đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cho biết Nguyễn Quốc Nhựt (36 tuổi, nghi phạm đập phá trụ ATM của Ngân hàng Đông Á) đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, chiều 23/3, Nhựt đến trụ ATM dùng một số dụng cụ đập phá trụ ATM trên đường Lê Duẩn, quận Hải Châu. Sau khi phá được két sắt bên trong, Nhựt lấy khoảng 175 triệu đồng rồi rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, cảnh sát điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Xác minh những người nghi vấn, cảnh sát xác định định Nhựt có khả năng là thủ phạm, đang trên xe khách đi vào các tỉnh phía nam. Lập tức, Công an quận Hải Châu điều động một tổ trinh sát lên đường truy bắt nghi phạm, đồng thời thông báo để công an các địa phương khác hỗ trợ.

Đến địa phận tỉnh Phú Yên, Nhựt bị trinh sát khống chế, di lý về Đà Nẵng lấy lời khai.

Nghi phạm khai đã dùng máy cắt, xà beng để phá và chiếm đoạt số tiền trên tại trụ ATM Đông Á. Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can về tội Trộm cắp tài sản.

Nhựt thừa nhận hành vị phá trụ ATM - Ảnh: Zing

Trước đó theo thông tin từ báo Người Lao Động vào khoảng 15 giờ ngày 23/3, trong lúc kiểm tra các cây ATM gặp sự cố, nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (khu vực đối diện Đại học Đà Nẵng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá nên trình báo công an.

Tại hiện trường, máy ATM này bị cạy phá hư hỏng hoàn toàn. Két sắt chứa tiền đã bị lấy mất, hệ thống điện cũng bị sự cố.

Ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, đồng thời trích xuất camera của trụ ATM lẫn hệ thống lân cận để truy dấu nghi phạm.

