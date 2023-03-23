Cảnh báo hình thức lừa đảo mới gần đây: Yêu cầu phụ huynh chuyển tiền vì con cái đang thiếu nợ

Theo những thông tin mới nhất, Trường THPT Kim Liên (Hà Nội) phát đi thông báo khẩn tới toàn thể cha mẹ học sinh về hình thức lừa đảo mới của kẻ gian và cần phải cảnh giác để tránh mất tài sản.

Mới đây theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết vào ngày 23/3, Trường THPT Kim Liên gửi thông tin tới toàn bộ cha mẹ học sinh các khối cảnh báo về hiện tượng lừa đảo mới xuất hiện. Đó là, có hiện tượng phụ huynh nhận được cuộc gọi từ số lạ của kẻ xấu thông báo học sinh đã mua hàng hoặc đồ ăn, quần áo, vật dụng…nhưng chưa trả đủ tiền, vì vậy yêu cầu phụ huynh buộc phải chuyển khoản cho những kẻ lừa đảo này.

“Đây là hình thức lừa đảo mới, Ban giám hiệu đề nghị thầy cô giáo thông tin đến phụ huynh tất cả các lớp để được biết và đề cao tinh thần cảnh giác, tránh bị lừa”, thông báo của Trường THPT Kim Liên nêu.

Trả lời PV, cô Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận, giáo viên báo cáo sự việc đã có phụ huynh của trường nhận được cuộc gọi của kẻ lạ yêu cầu chuyển tiền với chiêu trò như trên. Hiện tại vẫn chưa có trường hợp nào bị ghi nhận có người bị lừa lên đến những khoảng tiền lớn nhưng phụ huynh cũng cần phải hết sức cảnh giác.

Ảnh minh họa: Báo Tiền Phong

Cũng theo bà Hiền, thời gian qua, kẻ xấu đã dùng rất nhiều chiêu trò để lừa đảo phụ huynh, thậm chí đe doạ cả học sinh để có được số tiền mà mình mong muốn. Cụ thể, đã có kẻ đã gọi điện, nhắn tin cho học sinh với nhiều lời lẽ đe doạ, gây áp lực vì lí do phụ huynh nợ tiền. Dù cho sau đó đã liên tục tắt máy nhưng những kẻ xấu này vẫn gọi điện tra tấn liên tục với những lời lẻ khó nghe.

Mới đây, tại nhiều địa phương liên tiếp xuất hiện tình trạng có người lạ giả danh là bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện gọi điện cho phụ huynh thông báo, con bị tai nạn, nhập viện và cần tiền gấp để mổ cấp cứu. Đã có một số trường hợp phụ huynh bị lừa từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện tại các hành vi lừa đảo vẫn đang ngày một diễn ra tràn lan ở khắp nơi, chính vì vậy mỗi người cần phải kiểm tra kỹ lưỡng trước khi quyết định chuyển cho ai đó một khoản tiền để tránh mất tiền một cách đáng tiếc.

TP.HCM: Thương tâm cô gái 18 tuổi bị liệt tử vong trong căn nhà bốc cháy Lửa bùng lên từ gác lửng của căn nhà ở quận Bình Tân, TP.HCM khiến cô gái 18 tuổi tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-bao-hinh-thuc-lua-ao-moi-gan-ay-yeu-cau-phu-huynh-chuyen-tien-vi-con-cai-ang-thieu-no-566108.html