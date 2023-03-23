Những dấu hiệu như: Các tiếp viên có biết trong lô hàng hóa chứa ma túy hay không? Có quen biết trước đó với đối tượng gửi hàng hóa cho các tiếp viên mang về Việt Nam hay không? Có thỏa thuận, hưởng lợi hay không?... chưa được làm rõ nên Công an TPHCM đã thả tự do 4 nữ tiếp viên.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, mới đây nhất liên quan đến vụ việc 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách tay 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, cơ quan chức năng bước đầu chưa đủ cơ sở để xác định những người này có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

iải đáp vấn đề này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp) cho biết, trường hợp không tìm được đối tượng đã đưa ma túy cho 4 nữ tiếp viên (hoặc đối tượng sẽ nhận), cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án hình sự, sau đó sẽ tạm đình chỉ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Vậy, nếu không thể tìm ra đối tượng đã gửi, đưa kiện hàng chứa ma túy cho các tiếp viên, vụ án sẽ được xử lý như thế nào? Các tiếp viên nếu được xác định không vận chuyển ma túy, thì có hoàn toàn "trong sạch"?

Tang vật tại hiện trường - Ảnh: Báo Thanh Niên

Tuy nhiên, nếu trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện ra dấu hiệu vi phạm pháp luật khác của những người liên quan (trong đó có 4 tiếp viên hàng không), thì nhà chức trách vẫn sẽ xử lý theo quy định.

"Việc trả tự do cho 4 nữ tiếp viên không phải là tình tiết để khép lại vụ việc. Cơ quan tiến hành tố tụng vẫn sẽ tiếp tục làm rõ số ma túy trên là của ai? Ai nhờ người vận chuyển trái phép về Việt Nam?...", luật sư nhận định.

Theo ông Cường, các nữ tiếp viên trong vụ việc có thể không bị xử lý về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, nhưng, nếu có căn cứ xác định họ có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thì các tiếp viên vẫn sẽ bị xử lý, kỷ luật theo quy định của ngành hàng không và hãng hàng không Vietnam Airlines.

"Cơ quan chức năng sẽ làm rõ giá trị của lô hàng, xem xét xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như hành vi được xác định là buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đến mức có thể truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư nói.

Trước đó như báo Thanh Niên đã thông tin, sáng 16/3, công chức hải quan tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines nói trên, đi chuyến bay VN10 từ Pháp về VN.

Kiểm tra những tuýp kem đánh răng, nước súc miệng trong hành lý của các tiếp viên, lực lượng chức năng phát hiện gần 11,5 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp.

Tại sân bay ở Pháp, hành lý của những tiếp viên này không bị phát hiện bất thường, đến khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất thì bị lực lượng chức năng sân bay phát hiện.