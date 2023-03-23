Thông tin MỚI vụ 4 nữ tiếp viên mang 11kg ma túy: Công an tiến hành mời những người có liên quan về trụ sở để điều tra

Xã hội 23/03/2023 13:41

Mới đây nhất Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin từ báo Dân Trí vào ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang phối hợp cơ quan chức năng liên quan, điều tra vụ 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines mang hơn 11kg ma túy, được ngụy trang trong các túyp kem đánh răng từ Pháp về Việt Nam.

Để mở rộng điều tra, truy xét, xử lý theo quy định pháp luật, cơ quan công an đã mời, làm việc với nhiều người có liên quan. "Hiện tại cơ quan điều tra chỉ mời nhiều người làm việc, chưa bắt ai cả", một nguồn tin cho hay. 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h45 ngày 16/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, qua công tác soi chiếu, phát hiện lô hàng hóa khoảng 60kg, gồm 4 vali của các tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Đặng Phương Vân và Nguyễn Thanh Thủy có nghi vấn nên tạm giữ hàng hóa.

Thông tin MỚI vụ 4 nữ tiếp viên mang 11kg ma túy: Công an tiến hành mời những người có liên quan về trụ sở để điều tra - Ảnh 1
Lượng ma túy được tịch thu vào hôm 16/3 - Ảnh: Báo Dân Trí

Sau đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, kiểm tra 4 vali. Kết quả, ngoài một số đồ dùng cá nhân, các vali có chứa hơn 320 túyp kem đánh răng chưa mở nắp (nhiều nhãn hiệu khác nhau), trong đó có hơn 150 túyp kem đánh răng chứa hơn 11kg ma túy (loại katemine và MDMA).

Ngày 17/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bàn giao hồ sơ ban đầu, tang vật liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý điều tra. Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tạm giữ hình sự đối với 4 nữ tiếp viên để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Thông tin từ báo Lao Động cho biết thêm thông qua căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật.

Bước đầu xác định, khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có 1 đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, để gửi cho người nhà.

Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuýp bị đối tượng trà trộn, cất giấu ma tuý; do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với 4 tiếp viên hàng không.

Việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không xách ma túy về Việt Nam có đồng nghĩa với vô tội?

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Công an TP.HCM vừa ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines mang ma túy từ sân bay Charles de Gaulle (Pháp) về Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

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