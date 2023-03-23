NÓNG: Thêm 2 nghi can trong vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển 11kg ma túy bị bắt giữ

Xã hội 23/03/2023 12:07

Danh tính 2 người bị bắt chưa được tiết lộ. Cảnh sát đang mở rộng vụ án để điều tra, xử lý nghiêm những người có liên quan theo quy định pháp luật.

Theo Zing News, danh tính 2 người bị bắt chưa được tiết lộ. Cảnh sát đang mở rộng vụ án để điều tra, xử lý nghiêm những người có liên quan theo quy định pháp luật.

Trước đó một ngày, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, ra quyết định trao trả tự do cho 4 nữ tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân.

Theo Công an TP.HCM, vụ án được phát hiện lúc 8h45 ngày 16/3, thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60 kg, gồm 4 vali của các tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân có nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

NÓNG: Thêm 2 nghi can trong vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển 11kg ma túy bị bắt giữ - Ảnh 1
Ma túy được cất giấu trong các túyp kem đánh răng - Ảnh: Dân Trí

Sau đó, đơn vị này phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra, phát hiện trong 4 vali có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng, chứa tổng cộng 11,2 kg ma túy các loại.

Theo Dân Trí, ngày 17/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bàn giao hồ sơ ban đầu, tang vật liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý điều tra. Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tạm giữ hình sự đối với 4 nữ tiếp viên để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

NÓNG: Thêm 2 nghi can trong vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển 11kg ma túy bị bắt giữ - Ảnh 2
 Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, mở rộng điều tra, truy xét, xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật - Ảnh: Báo Thanh Niên

Quá trình điều tra trong thời gian tạm giữ, bước đầu cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở để xác định một số dấu hiệu hành vi như: Các tiếp viên có biết trong lô hàng hóa chứa ma túy hay không? Có quen biết trước đó với đối tượng đã gửi hàng hóa cho các tiếp viên mang về Việt Nam hay không? Có thỏa thuận, hưởng lợi hay không?...

Từ những cơ sở trên, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, mở rộng điều tra, truy xét, xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật. Đồng thời quyết định trả tự do cho các nữ tiếp viên.

Khởi tố vụ án 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma tuý từ Pháp về Việt Nam

Khởi tố vụ án 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma tuý từ Pháp về Việt Nam

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án "vận chuyển trái phép chất ma túy" để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm những người có liên quan theo quy định.

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