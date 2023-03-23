Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án "vận chuyển trái phép chất ma túy" để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm những người có liên quan theo quy định.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào chiều ngày 22/3, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án "vận chuyển trái phép chất ma túy", để điều tra làm rõ bản chất vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.

Công an TP.HCM cho biết, vào ngày 21/3, các cơ quan hữu quan đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật, bước đầu xác định: Khi 4 nữ tiếp viên hàng không: Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyên Thanh Thủy và Đặng Phương Vân lưu trú tại Pháp, thì có một người VN nhờ các tiếp viên này vận chuyển 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về VN qua sân bay Tân Sơn Nhất để gửi cho các đối tượng.

4 tiếp viên Vietnam Airlines được trả tự do - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, kết quả bước đầu xác định khi bốn tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có một nghi phạm người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, để gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuýp đã bị trà trộn, cất giấu ma túy.

Tang vật được cơ quan chức năng phát hiện - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Do đó, các cơ quan chức năng xác định chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự bốn tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines.

Cũng theo trung tướng Tô Ân Xô, trong ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không nêu trên.

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