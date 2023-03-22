Một bé trai không may bị tai nạn tại hồ thủy lợi Rào Đá, xã Trường Xuân dẫn đến tử vong do đuối nước.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào tối ngày 21/3, ông Trương Văn Long - Chủ tịch UBND xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) - cho biết một bé trai ở địa phương này không may bị tai nạn tại hồ thủy lợi Rào Đá, xã Trường Xuân dẫn đến tử vong do đuối nước.

Nạn nhân là cháu L.V.S (ngụ thôn Phúc Nhỉ, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh).

Chiều tối cùng ngày, S. cùng 4 đứa trẻ khác cùng thôn Phúc Nhỉ, rủ nhau ra hồ chứa nước thủy lợi Rào Đá thuộc xã Trường Xuân để tắm.

Khi đang tắm cạnh 2 miệng cống cấp nước tưới và nước sinh hoạt, S. không may trượt chân và bị lực hút cuốn vào miệng cống. Khi lực lượng cứu hộ của 2 xã Trường Xuân và An Ninh có mặt để đưa S. lên bờ thì cháu bé đã tử vong vì đuối nước.

Khu vực cháu bé bị đuối nước tại miệng cống cấp nước thuỷ lợi - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, thi thể của cháu S. hiện được các cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng theo phong tục của địa phương.

Bên cạnh đó, gia đình cháu S. có hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ là nông dân, bố bị nhiễm chất độc dioxin mất khả năng lao động.

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