Xuất hiện tình trạng lợi dụng 'tour 0 đồng', mua hàng hoàn tiền để lừa đảo ở Phú Thọ

Phú Thọ bất ngờ xuất hiện tình trạng lợi dụng "tour du lịch 0 đồng", mua hàng hoàn tiền để bán sản phẩm giá cao, không rõ nguồn gốc, lừa đảo người dân.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, vào ngày 20/3, Công an Hà Nội cho biết, chiều ngày 17/3/2023, Công an xã Tản Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) đã ngăn chặn kịp thời “Tour du lịch miễn phí 0 đồng" trên địa bàn. Trước đó, ngày 15/3/2023, Hội Nông dân xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ nhận được lời mời từ Công ty TNHH Nông nghiệp thảo dược và chăn nuôi công nghệ cao (địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội) tham gia tour du lịch kết hợp tham quan trang trại trồng nấm dược liệu, đà điểu, gà Tây tại xã Vân Hoà, huyện Ba Vì. Người mời chào cho biết đây là chuyến du lịch trải nghiệm không thu phí, tài trợ thăm quan mô hình nuôi trồng liên kết, hướng dẫn kỹ thuật miễn phí và thu mua nông sản sau khi thu hoạch cho hội viên.

Hội viên Hội Nông dân xã Tiên Du được các đối tượng đưa đi tham quan mô hình trang trại đà điểu - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết Sau khi lên danh sách, sáng ngày 17/3/2023, công ty này đã thuê 1 xe du lịch 45 chỗ, đón khoảng 40 hội viên Hội Nông dân xã Tiên Du đi tham quan trang trại Nấm Đà điểu, gà Tây trên địa bàn xã Vân Hoà, huyện Ba Vì. Chuyến đi thăm các trang trại chỉ kéo dài chưa đầy 60 phút. Sau đó, các hội viên được chở ra Nhà hàng Đá Phong thuỷ Hưng Thịnh Phát, địa chỉ: Thôn Hà Tân, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì. Tại đây, nhân viên của công ty bắt đầu quảng cáo bán các sản phẩm. Theo lời mời chào, sản phẩm có nhiều công dụng và giá vô cùng tốt để tri ân các hội viên. Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, nghi vấn có hành vi lừa đảo, Công an huyện xã Tản Lĩnh đã kịp thời đến ngăn chặn và làm việc với nhóm người có liên quan. Ngoài ra, Công an xã Tản Lĩnh cũng đã tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn lừa đảo "Tour du lịch miễn phí 0 đồng" để người dân hiểu rõ và liên hệ xe để đưa người dân trở về nhà tại tỉnh Phú Thọ.

Người dân ở huyện Cẩm Khê đổ bỏ những hộp hàng đã mua vào thùng rác - Ảnh: Báo Dân Việt Ngoài ra, theo thông tin từ báo Dân Việt, chính quyền địa phương các xã, thị trấn cần cảnh giác cũng như không được tùy tiện cấp giấy giới thiệu cho các doanh nghiệp, tránh tình trạng bị lợi dụng để tổ chức các hoạt động mua bán hàng hóa kém chất lượng, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Bên cạnh đó, các phòng, ban chức năng liên quan cũng cần tăng cường theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các công ty lữ hành tổ chức "tour du lịch 0 đồng", tham quan trải nghiệm, từ đó kịp thời thông tin các cơ quan chức năng khi phát hiện sai phạm. Đặc biệt, người dân cần phải nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào về những "tour du lịch 0 đồng", mua hàng hoàn tiền… để tránh mất tiền oan.

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