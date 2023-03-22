Hai bệnh nhi ở Nghệ An được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, co giật kéo dài, bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh dại.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 21/3, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đơn vị này tiếp nhận 2 bệnh nhi đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nghi do chó dại cắn.

Cách đây hơn một tuần, cháu V.Q.H. (9 tuổi, trú huyện Tân Kỳ) được đưa đến bệnh viện với chẩn đoán bị bệnh dại. Bé H. không được tiêm vắc xin dại sau khi tiếp xúc với động vật bị bệnh. Khi nhập viện, bệnh nhi tử vong.

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Trước đó, theo thông tin từ VTV News, vào cuối tháng 2, bé L.B.T (3 tuổi, trú huyện Quế Phong) xuất hiện nôn nhiều kèm co giật. Gia đình lo lắng đưa trẻ tới Trung tâm y tế tuyến huyện để cấp cứu. Sau đó, trẻ được chuyển Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị trong tình trạng suy hô hấp, co giật kéo dài, nhiều đờm dãi, sợ gió, sợ nước.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp nghi ngờ bệnh dại. Qua khai thác tiền sử, bé thường xuyên tiếp xúc với chó mèo và cách nhập viện 1 tháng, gia đình có 1 con chó chết không rõ nguyên nhân. Sau khi vào bệnh viện, dù được các bác sĩ cứu chữa tận tình nhưng bé không qua khỏi.

TS.BS Trần Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus, lây truyền từ động vật (chủ yếu là chó, mèo) sang người qua vết cắn, vết liếm ở da.

Việc gia đình nuôi động vật trong nhà (đặc biệt khi chưa được tiêm phòng) và để trẻ thường xuyên tiếp xúc tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Do thời gian ủ bệnh dại khá dài (từ 2 tới 8 tuần, có thể kéo dài đến 1 năm) nên nhiều cha mẹ thường không để ý đến những tổn thương trên cơ thể trẻ. Thời kỳ ủ bệnh phụ thuộc vào tình trạng nặng nhẹ, vị trí của vết thương và lượng virus dại truyền sang người.

Khi bệnh nhân lên cơn dại, tỷ lệ tử vong gần 100%. Cho tới nay, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi bị chó, mèo cắn, cào, cần sơ cứu vết thương đúng cách. Tiêm vắc xin phòng dại là biện pháp duy nhất và hiệu quả để phòng ngừa bệnh dại cho người bị chó cắn.

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