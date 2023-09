Theo Tuổi Trẻ, vào chiều ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy vì chưa đủ cơ sở khởi tố. Bốn tiếp viên được trả tự do gồm: Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Phương Vân, Trần Thị Thu Ngân và Võ Tú Quỳnh.



Cơ quan chức năng phát hiện các nữ tiếp viên xách ma túy về Việt Nam - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, các tiếp viên này đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định bốn tiếp viên này không biết rõ số hàng hóa vận chuyển từ Pháp về Việt Nam có chứa ma túy nên chưa đủ cơ sở để khởi tố, xử lý hình sự.