Cả 4 nữ tiếp viên hàng không trong vụ vận chuyển hơn 11kg ma túy đều đã được thả tự do vì chưa đủ cơ sở khởi tố.

Theo Tuổi Trẻ, vào chiều ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy vì chưa đủ cơ sở khởi tố. Bốn tiếp viên được trả tự do gồm: Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Phương Vân, Trần Thị Thu Ngân và Võ Tú Quỳnh.

Cơ quan chức năng phát hiện các nữ tiếp viên xách ma túy về Việt Nam - Ảnh: Báo Người Lao Động Trước đó, các tiếp viên này đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định bốn tiếp viên này không biết rõ số hàng hóa vận chuyển từ Pháp về Việt Nam có chứa ma túy nên chưa đủ cơ sở để khởi tố, xử lý hình sự.

Theo Zing News, vụ việc được phát hiện sáng 16/3 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Khi soi chiếu, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu (Cục Hải quan TP.HCM) phát hiện nghi vấn trong hành lý của 4 nữ tiếp viên trên chuyến bay số hiệu VN10 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Pháp về Việt Nam. Ketamine và cocain (tinh thể màu trắng) được lấy ra từ các tuýp kem đánh răng - Ảnh: VNExpress Cục Hải quan TP.HCM sau đó phối hợp với Đội Kiểm soát ma túy (Cục Hải quan TP.HCM) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM kiểm tra trực quan. Lực lượng chức năng phát hiện hành lý của 4 tiếp viên chứa hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg ketamin được cất giấu, ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng.

Theo VNExpress, trong hành lý của Thủy và Quỳnh đều có 31 hộp thuốc lắc, tổng trọng lượng 2,18 kg; 12 hộp chứa ketamine nặng khoảng một kg; hành lý của Ngân có 780gram thuốc lắc; hành lý của Vân có hơn 2kg thuốc lắc, 2 kg ketamine và cocain. Lực lượng hải quan tại nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện, giữ bốn tiếp viên mang khoảng 10kg ma túy tổng hợp về Việt Nam - Ảnh: Tuổi Trẻ Các tiếp viên tỏ ra sửng sốt khi biết có ma túy trong kem đánh răng. Họ khóc, khai rằng khi ở Pháp đã nhận mang 60kg hàng hóa về nước với tiền công hơn 10 triệu đồng. Do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, các tiếp viên chỉ xem qua loa vài tuýp kem, không thấy có gì bất thường. Khi ra sân bay của Pháp để về Việt Nam, lực lượng chức năng nước sở tại không phát hiện trong hành lý của họ có ma túy, cho đến khi về đến Tân Sơn Nhất. Họ khai, một trong 4 nữ tiếp viên đã trao đổi, thỏa thuận tiền công, chia lô hàng "kem đánh răng" cho những người còn lại.

Tình tiết bất ngờ trong vụ 4 nữ tiếp viên hàng không mang 11,4kg ma túy về Việt Nam Cơ quan điều tra đã khám xét nhà 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines, lấy lời khai nhiều người, thu thập chứng cứ liên quan việc họ mang 11,4 kg ma tuý từ Pháp về

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