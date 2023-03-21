Bị lấy hình ảnh gán ghép vụ tiếp viên xách 11kg ma túy, thêm một nữ tiếp viên hàng không lên tiếng 'cầu cứu'

Xã hội 21/03/2023 11:19

Những ngày qua, vụ việc 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines bị tạm giữ vì 'xách tay' hơn 11kg thuốc lắc và ma túy từ Pháp về đang gây rúng động dư luận. Tuy nhiên, có nhiều nữ tiếp viên hàng không khác bỗng bị ‘vạ lây’.

Những ngày qua, vụ việc 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines bị tạm giữ vì 'xách tay' hơn 11kg thuốc lắc và ma túy từ Pháp về đang gây rúng động dư luận. Tuy nhiên, có nhiều nữ tiếp viên hàng không khác bỗng vị ‘vạ lây’. Theo đó, mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt những hình ảnh gán ghép tiếp viên hàng không để câu view, câu like bình luận về vụ việc trên.

Theo báo Thanh Niên, trên fanpage của Dương Thu Thảo - tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines – đã đăng tải dòng trạng thái không hài lòng về việc hình ảnh bị sử dụng để đăng tin sai lệch. Cô bày tỏ: "Hiện nay có nhiều đối tượng sử dụng hình ảnh của em đăng thông tin sai sự thật nhằm câu like, câu view.  Hy vọng cả nhà yêu thương nếu có thấy thì report giúp" - tiếp viên này "cầu cứu" để bảo vệ hình ảnh đang bị gán ghép thất thiệt trên mạng xã hội.

Những tài khoản trên Facebook hay TikTok cố ý đăng những clip hình ảnh không căn cứ, thu hút hàng trăm bình luận, chia sẻ. Đây là vấn đề không thể chấp nhận được khi hình ảnh, uy tín bất ngờ bị xuyên tạc cố tình trong thời điểm nhạy cảm như vậy" -  Thu Thảo nói.

Bị lấy hình ảnh gán ghép vụ tiếp viên xách 11kg ma túy, thêm một nữ tiếp viên hàng không lên tiếng 'cầu cứu' - Ảnh 1
Dương Thu Thảo - tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines – đã đăng tải dòng trạng thái không hài lòng về việc hình ảnh bị sử dụng để đăng tin sai lệch - Ảnh: Thanh Niên

Theo đó, Dương Thu Thảo cho biết có nhiều trang mạng xã hội có đường link như một tờ báo giật tít như "profile nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp Vietnam Airlines xách chất cấm từng là idol CCTalk", hay hình ảnh bị gán ghép "xót thương em khi tuổi đời còn quá trẻ" để nói về vụ việc lùm xùm 4 tiếp viên bị bắt nghi ngờ xách ma túy.

Bị lấy hình ảnh gán ghép vụ tiếp viên xách 11kg ma túy, thêm một nữ tiếp viên hàng không lên tiếng 'cầu cứu' - Ảnh 2
Những hình ảnh của Dương Thu Thảo trên máy bay hay cuộc sống ngoài đời cũng bị xới tung lên mạng xã hội, cố ý gán ghép vào một sự việc không liên quan gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cô -  Ảnh: Thanh Niên

Những hình ảnh của Dương Thu Thảo trên máy bay hay cuộc sống ngoài đời cũng bị xới tung lên mạng xã hội, cố ý gán ghép vào một sự việc không liên quan, gây ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như mối quan hệ của nữ tiếp viên này.

Không riêng Thu Thảo mà nhiều tiếp viên khác, thậm chí nhân viên đã nghỉ việc cũng bị vạ lây khi cắt ghép hình ảnh quy chụp đây là một trong những người xách ma túy, thuốc lắc.

Theo thông tin của báo Dân Trí, một cô gái tên Bảo Châu ở Hà Nội lên tiếng về việc bị đánh cắp hình ảnh cá nhân gán ghép vụ tiếp viên hàng không mang 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Theo đó, nhiều nền tảng mạng xã hội đồng loạt đăng tải hình ảnh của Bảo Châu, cho rằng cô là Đ.P.V. (27 tuổi) - một trong 4 tiếp viên hàng không đang bị tạm giữ.

Bảo Châu cho biết từng làm việc tại bộ phận phục vụ mặt đất của một hãng hàng không, nhưng hiện đã nghỉ việc. Những hình ảnh bị lấy cắp và đăng tải lên mạng xã hội được chụp từ năm 2020, thời điểm cô bị mất tài khoản Facebook cá nhân.

"Tôi vừa lấy lại Facebook khoảng một tuần nay, không quá quan tâm việc hình ảnh bị đăng tải nhằm mục đích câu view, câu like, bởi đây không phải lần đầu tiên tôi rơi vào hoàn cảnh này" - Bảo Châu kể.

Bị lấy hình ảnh gán ghép vụ tiếp viên xách 11kg ma túy, thêm một nữ tiếp viên hàng không lên tiếng 'cầu cứu' - Ảnh 3
Bảo Châu cũng bị đánh cắp hình ảnh cá nhân gán ghép vụ tiếp viên hàng không mang 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam - Ảnh: Dân Trí

Tuy nhiên, khi sự việc đi quá xa, nhiều người bình luận với ngôn từ khiếm nhã, Bảo Châu cảm thấy bức xúc và khó chịu. Gia đình và bạn bè cũng liên tục gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, nên cô quyết định lên tiếng đính chính.

Theo Bảo Châu, nhiều người dễ nhầm lẫn trang phục của nhân viên mặt đất và tiếp viên hàng không. Áo dài của tiếp viên hàng không có màu xanh thiên thanh, còn của nhân viên mặt đất là màu xanh nước biển. Lúc chụp ảnh, cô chỉnh sáng nên vô tình màu áo dài khá giống với trang phục của tiếp viên hàng không.

"Nhiều người đã hỗ trợ tôi bằng cách bình luận, nhắn tin tới các trang Fanpage yêu cầu gỡ hình ảnh, đính chính. Tôi hy vọng người dùng mạng xã hội tỉnh táo hơn và biết cách chọn lọc thông tin" - Bảo Châu nói, cho biết cuộc sống không bị ảnh hưởng. Cô gái trẻ hiện vẫn đi chơi, du lịch cùng gia đình.

Bị lấy hình ảnh gán ghép vụ tiếp viên xách 11kg ma túy, thêm một nữ tiếp viên hàng không lên tiếng 'cầu cứu' - Ảnh 4
 Khi sự việc đi quá xa, nhiều người bình luận với ngôn từ khiếm nhã, Bảo Châu cảm thấy bức xúc và khó chịu - Ảnh: Dân Trí

Theo báo Tuổi Trẻ Online, cán bộ thẩm quyền tại Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines cho biết đã nhận báo cáo về những thông tin gán ghép, quy chụp nhân viên của hãng trên mạng xã hội, đặc biệt là vu họa cho những người không liên quan.

Vị này khẳng định vụ việc 4 tiếp viên đang bị điều tra nghi xách ma túy vẫn chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng nhưng trên mạng xã hội lan truyền rất nhiều những phân tích, bình luận đẩy theo chiều hướng tiêu cực.

Đáng chú ý, những tiếp viên không liên quan cũng bị lấy hình ảnh gán ghép vào để câu view, câu like.

"Bộ phận truyền thông đang rà soát, phối hợp với cơ quan chức năng về những tài khoản, mạng xã hội đăng tải những thông tin không đúng sự thật ở thời điểm hiện tại để phối hợp với cơ quan chức năng xử lý" - vị này khẳng định.

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Bước đầu, những người này khai nhận thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng đã nhận lô hàng kem đánh răng nặng hàng chục kg đưa về sân bay Tân Sơn Nhất.

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