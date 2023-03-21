Hé lộ tin nhắn thỏa thuận tiền công mà 4 tiếp viên hàng không được trả khi mang giúp hành lý

Xã hội 21/03/2023 11:01

Bước đầu, những người này khai nhận thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng đã nhận lô hàng kem đánh răng nặng hàng chục kg đưa về sân bay Tân Sơn Nhất.

Liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không bị tạm giữ vì phát hiện hành lý chứa chất cấm, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 21/3, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM vẫn đang làm việc, lấy lời khai bốn tiếp viên Nguyễn Thanh Thuỷ, Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân. Hiện bốn người này chưa bị khởi tố. Trước đó, công an cũng thực hiện việc tạm giữ, khám xét nơi ở của bốn tiếp viên nhưng không phát hiện ma túy.

Bước đầu, những người này khai nhận thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng đã nhận lô hàng kem đánh răng nặng hàng chục kg đưa về sân bay Tân Sơn Nhất. Một nữ tiếp viên đã trao đổi, thỏa thuận tiền công vận chuyển là hơn 10 triệu đồng. Số hàng kem đánh răng sau đó được chia ra cho từng người vận chuyển và bị phát hiện tại sân bay.

Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập, làm việc với người môi giới đưa số hàng từ Pháp về TP.HCM. Người này ở Việt Nam và nhận mối từ bên Pháp trước khi liên hệ với một nữ tiếp viên để vận chuyển.

Các tiếp viên cũng cung cấp các đoạn tin nhắn thỏa thuận giá cả với người giao hàng tại Pháp với nội dung được trả tiền công hơn 10 triệu đồng.

 

Hé lộ tin nhắn thỏa thuận tiền công mà 4 tiếp viên hàng không được trả khi mang giúp hành lý - Ảnh 1
Lực lượng chức năng khám xét, phát hiện số lượng lớn ma túy trong hành lý do các nữ tiếp viên mang theo - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật plus, sáng 16/3, các cán bộ hải quan đã kiểm tra vali hành lý của các tiếp viên chuyến bay VN10 và phát hiện điều bất thường.

Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong valy của Thủy và Quỳnh có 31 hộp kem đánh răng có thuốc lắc, tổng trọng lượng 2,18 kg.

12 hộp chứa ketamine (ma túy khay) nặng khoảng 1 kg; hành lý của Ngân có 780 gram thuốc lắc; hành lý của Vân có hơn 2 kg thuốc lắc, 2 kg ketamine và cocain.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Tình tiết bất ngờ trong vụ 4 nữ tiếp viên hàng không mang 11,4kg ma túy về Việt Nam

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