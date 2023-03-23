Lửa bùng lên từ gác lửng của căn nhà ở quận Bình Tân, TP.HCM khiến cô gái 18 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 11h40 ngày 23/3, người dân phát hiện căn nhà cấp bốn trên đường số 18D (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) xảy ra hỏa hoạn nên hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Tân điều động nhiều phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo ghi nhận của phóng viên, một phần đường 18D bị phong tỏa, hệ thống điện tại khu vực này bị tạm ngắt để phục vụ công tác chữa cháy.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, thêm khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Kiểm tra trên gác, lực lượng chức năng phát hiện cô gái 18 tuổi tử vong. Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra cháy, cô gái bị bại liệt nên bị mắc kẹt bên trong.

Đến 14 giờ 15 phút cùng ngày, hiện trường đang được công an phong tỏa để làm rõ nguyên nhân và thi thể nạn nhân được đưa đi nơi khác.

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