Vụ hai mẹ con ở Hà Tĩnh mất tích: Gia đình nhận được tin nhắn từ FB lạ nhận là người đang mất tích

Xã hội 23/03/2023 13:58

Liên quan đến vụ hai mẹ con mất tích ở Hà Tĩnh, mới đây phía gia đình cho biết đã nhận tin nhắn từ một FB lạ tự nhận là chị Phúc và mong muốn người thân ngừng báo công an.

Theo thông tin từ báo VTC News vào trưa 23/3, Công an xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ việc 2 mẹ con trên địa bàn mất tích hơn nửa tháng qua, người thân chị Trần Thị Phúc (SN 1995, trú tại thôn Song Nam) vừa nhận được tin nhắn của một tài khoản FB tự xưng là chị Phúc.

“Tài khoản FB nhắn tin đến gia đình, tự nhận mình là chị Phúc, đang ở với chồng. Tuy nhiên sau khi gia đình gọi lại thì không thể liên lạc với FB kia”, nguồn tin cho hay.

Cụ thể, người gì của chị Phúc đang làm việc ở Singapore nhận được tin nhắn của FB "Cậu út họ Lưu" với nội dung:"Con là Phúc đây dì ạ, dì với mẹ ko phải báo công an mô, con đang ở với ck c on, ck con sẽ lo cho mẹ con con", kèm theo bức ảnh 2 mẹ con chị Phúc đang chụp với nhau.

Sau đó, người gì đã cố gắng liên lạc với tài khoản FB kia để hỏi chị Phúc đang ở đâu thì không nhận lại được trả lời. Hiện gia đình vẫn chưa thể liên lạc được cho chị Phúc.

Vụ hai mẹ con ở Hà Tĩnh mất tích: Gia đình nhận được tin nhắn từ FB lạ nhận là người đang mất tích - Ảnh 1
Hai mẹ con chị Phúc - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết địa phương vừa phát thông báo tìm kiếm chị Trần Thị Phúc (SN 1995) cùng con trai là Trần Văn Trường (SN 2018, trú tại thôn Song Nam) mất tích nhiều ngày qua.

Cụ thể vào sáng ngày 6/3, chị Phúc nói với gia đình đưa con trai đến cơ sở y tế để khám bệnh. Tuy nhiên đến tối cùng ngày chưa thấy về, gia đình liên lạc cho chị Phúc nhưng không được. Sau đó người thân trình báo cơ quan chức năng đồng thời đăng thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội nhờ mọi người tìm kiếm.

Theo người thân, sau khi hai mẹ con mất liên lạc, gia đình đã đến bệnh viện tìm kiếm mới biết chị Phúc và con trai không đến khám.

“Sự việc xảy ra 10 ngày rồi, gia đình rất hoang mang và lo lắng. Mong mọi người ai biết thông tin gì về mẹ con chị Phúc vui lòng thông báo cho gia đình", người thân cho hay.

Hiện Công an xã Cương Gián đã phát thông báo tìm kiếm mẹ con chị Phúc.

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