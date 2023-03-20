Điều tra cái chết bất thường của nam shipper ở TP.HCM

Xã hội 20/03/2023 19:56

Nam thanh niên được phát hiện nằm tử vong trên xe máy đổ ven đường Quốc lộ 55 ở huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Trước đó theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết mạng xã hội chia sẻ thông tin và hình ảnh có nội dung về việc một tài xế giao hàng bị đâm chết trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn gần giao lộ với đường Phạm Hữu Lầu (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè).

Tuy nhiên, một người dân bán nước gần hiện trường cho hay, khoảng 9h30 ngày 19/3, một người nam khoảng 31 tuổi, mặc áo khoác của hãng xe giao hàng công nghệ điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng về trung tâm thành phố.

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Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Khi gần đến giao lộ với đường Phạm Hữu Lầu, người này cho xe dừng lại bên đường rồi bất ngờ gục ngã. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh chạy đến kiểm tra và gọi điện xe cứu thương đến để đưa đi cấp cứu, nhưng do nạn nhân đã tử vong nên xe cứu thương không đưa vào bệnh viện mà đợi lực lượng chức năng đến làm việc. Theo người bán nước này, thông tin nạn nhân bị đâm chết lan truyền trên mạng xã hội là không đúng.

Thông tin từ báo Bảo Vệ Pháp Luật cho biết thêm ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phước Kiểng, Công an huyện Nhà Bè có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ. Người thân của nạn nhân cũng có mặt để phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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