Ép vợ nối lại tình cảm nhưng không được, chồng nổ súng liên tiếp ở Bình Dương

Xã hội 20/03/2023 17:03

Để ép vợ nối lại quan hệ tình cảm, Ngụy bắn liên tiếp nhiều phát súng nhưng rất may không trúng người vợ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 20/3, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ người đàn ông nổ nhiều phát súng trong một phòng trọ ở phường Bình Hòa.

Danh tính người này là Lục Văn Ngụy (SN 1991, ngụ Đắk Nông). Theo cơ quan công an, Ngụy và vợ đã sống sống ly thân. Vừa qua, Ngụy tìm đến phòng trọ của vợ tại phường Bình Hòa (TP Thuận An) để níu kéo tình cảm, nhưng bất thành.

Cả hai sau đó lời qua tiếng lại gay gắt, Ngụy chạy ra lấy một khẩu súng để trong cốp xe máy rồi bắn liên tiếp 3 phát vào tường phòng trọ để dọa vợ.

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết ngay sau đó, Công an phường Bình Hòa đã đến hiện trường và bắt giữ Ngụy đưa về trụ sở làm việc.

 

Ép vợ nối lại tình cảm nhưng không được, chồng nổ súng liên tiếp ở Bình Dương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, lực lượng công an đã khám xét nơi ở của Ngụy thì phát hiện thu giữ thêm 3 khẩu súng và một số linh kiện để lắp ráp, chế tạo súng.

Tại cơ quan công an, Ngụy khai nhận đã mua số linh kiện súng trên mạng, rồi mang về lắp ráp thành một khẩu súng để phòng thân.

Công an đã cho gia đình bảo lãnh Ngụy về nhà và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

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Mới đây thông qua quá trình kiểm tra camera tại nhà K. cho thấy cậu bé bị đánh liên tục vào đầu. Người đàn ông này còn dùng dép tát vào mặt K. dù cậu bé cố gắng né tránh.

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