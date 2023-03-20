Hà Nội: Phẫn nộ bé trai bạch tạng bị ông nội của bạn hành hung

Xã hội 20/03/2023 13:55

Mới đây thông qua quá trình kiểm tra camera tại nhà K. cho thấy cậu bé bị đánh liên tục vào đầu. Người đàn ông này còn dùng dép tát vào mặt K. dù cậu bé cố gắng né tránh.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào ngày 20/3, đại diện lãnh đạo UBND xã Hoà Thạch (huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, công an địa phương đang xác minh, làm rõ vụ một bé trai bị hành hung.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 11/3, tại thôn Bạch Thanh, huyện Quốc Oai.

Theo đó, vào ngày 11/3, trong khi cùng chơi đá bóng, N.D.K. (14 tuổi) có xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với một bạn cùng lứa khác.

Hà Nội: Phẫn nộ bé trai bạch tạng bị ông nội của bạn hành hung - Ảnh 1
K. bị đánh liên tiếp vào đầu - Ảnh: Báo Giao Thông

Biết được vụ việc trên, ông nội của người bạn đã tìm đến nhà K. Tại đây, người đàn ông liên tục dùng tay tát mạnh vào vùng mặt, đầu của K. Ngoài ra, người này còn dùng dép để đánh dù cậu bé cố gắng né tránh.

Hà Nội: Phẫn nộ bé trai bạch tạng bị ông nội của bạn hành hung - Ảnh 2
 

 

Thông tin từ báo Tri Thức và Cuộc Sống cho biết thêm gia đình K. đã đưa cậu bé đi khám tại bệnh viện ở Hà Nội và may mắn K. không bị thương tích nào nặng.

 

Tuy nhiên, gia đình K. đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh hành vi của người đã tấn công cậu bé. Được biết, K. mắc bệnh bạch tạng từ nhỏ. Hiện vụ bé trai bị ông nội của bạn hành hung dã man đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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