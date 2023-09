Theo thông tin từ báo VietNamNet vào ngày 20/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa đến thăm hỏi Thiếu tá Nguyễn Thành Thi, người bị 2 đối tượng dùng hung khí tấn công khi đang làm nhiệm vụ.

Cơ quan công an đang tạm giữ 2 nghi phạm Lê Tấn Tài (19 tuổi) và Lê Văn Phú (16 tuổi, TP Long Xuyên) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng”. Đây là hai nghi phạm trực tiếp chém Thiếu tá Nguyễn Thành Thi.