Một nhóm thanh niên đang mang theo hung khí bị một cảnh sát phát hiện và quay phim đã dùng mã tấu đuổi theo và chém cảnh sát này 12 nhát.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào ngày 20/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa đến thăm hỏi Thiếu tá Nguyễn Thành Thi, người bị 2 đối tượng dùng hung khí tấn công khi đang làm nhiệm vụ. Cơ quan công an đang tạm giữ 2 nghi phạm Lê Tấn Tài (19 tuổi) và Lê Văn Phú (16 tuổi, TP Long Xuyên) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng”. Đây là hai nghi phạm trực tiếp chém Thiếu tá Nguyễn Thành Thi.

Lê Tấn Tài và Lê Văn Phú tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VietNamNet Trước đó như báo Tuổi Trẻ đã đưa tin vào khoảng 18h ngày 17/3, thiếu tá Nguyễn Thành Thi phát hiện nhóm thanh thiếu niên đang điều khiển xe máy mang theo nhiều hung khí nguy hiểm trên đường Thoại Ngọc Hầu, khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước. Thấy vậy, thiếu tá Nguyễn Thành Thi đã điều khiển xe gắn máy bám sát nhóm thanh thiếu niên này, đồng thời gọi điện thoại thông tin vụ việc cho lãnh đạo đơn vị.

Lúc này, nhóm thanh niên nghi ngờ bị thiếu tá Nguyễn Thành Thi quay phim nên đã chặn đầu xe và buộc thiếu tá Thi phải đưa điện thoại di động cho chúng. Khi anh Thi không đồng ý, nhóm này đã dùng mã tấu tấn công anh. Đại tá Nguyễn Nhật Trường (thứ ba từ trái sang) trao tặng quà, động viên Thiếu tá Nguyễn Thành Thi. Sức khỏe Thiếu tá Thi hiện đã ổn định - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trước hành vi côn đồ, hung hãn của nhóm này, thiếu tá Thi đã dùng nón bảo hiểm chống đỡ và chạy vào khu dân cư gần đó. Tuy nhiên, hai thanh niên trong nhóm này đã mang mã tấu đuổi theo và chém 12 nhát vào lưng thiếu tá Thi. Sau khi được đưa đi cấp cứu, hiện tình trạng sức khỏe của anh Thi đã ổn định. Đại tá Nguyễn Nhật Trường - phó giám đốc Công an tỉnh An Giang - đã ghi nhận, biểu dương tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của thiếu tá Nguyễn Thành Thi. Ông Trường cũng đánh giá cao việc linh hoạt, sáng tạo trong sử dụng công nghệ thông tin của Ban lãnh đạo Công an thành phố Long Xuyên trong kết nối, trao đổi thông tin giữa công an các phường và Công an TP Long Xuyên.

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